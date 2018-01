Husia koža nenaskakuje každému. Čo je s vašim mozgom inak?

Ak vám pri niektorých obľúbených pesničkách či skladbách vstávajú chĺpky na rukách, bude to súvisieť s odlišnosťou vášho mozgu.

Nie všetci si dokážeme vychutnať hudbu až do morku kostí. Treba na to mať špeciálny mozog.Autor: Shutterstock.com

Bývalý študend Harvardskej univerzity Matthew Sachs predvlani skúmal ľudí, ktorým počúvanie hudby spôsobovalo zimomriavky. Chcel zistiť, čo tento jav vyvoláva.

Komunikácia v mozgu

Zmeral mozgové vlny 10 ľudí, ktorým hudba nespôsobuje husiu kožu a ďalších 10 ľudí, ktorí na muziku reagujú „zježením sa“. Zistil, že tí, ktorí sú emocionálne a fyzicky prepojení s hudbou, majú odlišné štruktúry mozgu, než tí, ktorí s hudbou takto spojení nie sú. Sachsov výskum ukázal, že majú sklon k hustejšiemu objem nervových vlákien, ktoré spájajú ich tú časť mozgovej kôry, kde je sluch a oblasti, ktoré spracovávajú emócie, takže tieto oblasti mozgu môžu lepšie komunikovať.

Objavujú sa aj spomienky

Výsledky Sachsovho zistenia citoval aj Neuroscience. „Domnievam sa, že viac vlákien a vyššia výkonnosť prepojenia medzi dvoma regiónmi mozgu znamená, že medzi nimi máte efektívnejšie spracovanie údajov.“ Okrem toho, že silnejšie a intenzívnejšie citovo prežívate hudbu, bývajú tieto pocity často spojené so spomienkami, ktoré nejako súvisia s konkrétnou skladbou. To sa však už laboratórne nedá skontrolovať.

Bude hudba liečiť depresiu?

Hoci táto štúdia nebola veľká, Sachs v súčasnosti pokračuje v ďalšom výskume, ktorý sleduje činnosť mozgu pri počúvaní skladieb a zaznamenáva určité reakcie. Rád by zistil, čo neurologicky spôsobuje tieto reakcie. Myslí si totiž, že by to mohol využiť pri liečbe psychických porúch. Veď napríklad depresiu spôsobuje neschopnosť zažiť radosť z každodenných vecí. Dokáže to hudba zmeniť?

