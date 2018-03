Návod, ako sa dokonale vyspať: S TOP zásadami spánkovej hygieny budú aj rána krásne

Na kvalitný spánok sa pripravte ešte pár hodín pred tým, než si ľahnete do postele. Verte nám, oplatí sa to. Ten rozdiel pocítite.

Ste bez nálady, prepadá vás nervozita, nič vás nebaví, chýba vám energia a stále vás niečo pobolieva. Tiež sa sťažujete? Ak zle spávate a často sa budíte, potom je to jasné.

21. marec patrí Svetovému dňu zdravého spánku. Poďme ho hneď zrána osláviť vyspatí doružova s úsmevom na perách :)

Vedeli ste že...

...ak nespavosť dlhodobo neriešite, môže prerásť do chronickej. Zvyšuje riziko ischemickej choroby srdca, bolestí hlavy, ale aj psychických ochorení najmä depresií a podporujú rozvoj závislostí. Cieľom Svetového dňa zdravého spánku je znížiť problémy vďaka lepšej prevencii a poukázaním na nutné riešenie spánkových porúch.

1. Kým odbije polnoc

Všetko si načasujte tak, aby ste zaspali maximálne pol hodinu pred polnocou. Na zaspávanie a upokojenie tela aj mysle si taktiež nechajte 30-minútovú rezervu. Nie ste na to zvyknutí a dlhšie sa prehadzujete? Chce to iba čas a trpezlivosť. Na túto radu čoskoro nedáte dopustiť. Za to vám ručíme!

