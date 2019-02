Nedostatkom CÉČKA netrpí len imunita. Ohroziť môže aj pľúca! Toto si na tele všímajte

Námornícky skorbut nie je jediným príznakom, že organizmu chýba vitamín C. Naučte sa sledovať aj zdanlivé drobnosti, aby ste si stihli včas doplniť zásoby.

Vitamín C je rozpustný vo vode a telo jeho prebytok ľahko vylúči z tela von. Problém však je, že organizmus ho neskladuje. Pestrá strava vo väčšine prípadov zaručí, že nebudete trpieť jeho nedostatkom. Počítajte však s tým, že hladinu vitamínu C výrazne znižuje stres, fajčenie, ale i časté popíjanie alkoholických nápojov. Vtedy sa oplatí dávky céčka zvýšiť. Aj dnes nie je výnimočné, že trpíte nedostatkom vitamínu C. Jeho nízke hodnoty môžu ovplyvniť správne fungovanie celého organizmu. Ako sa telo hlási, že ho potrebuje viac?

Krvácanie

Skorbut je asi najznámejším ochorením, ktoré sa objavuje po 4 až 8 týždňoch nedostatku vitamínu C. V minulosti ním trpeli najmä námorníci, ktorým počas dlhej plavby chýbala pestrá strava. Často sa však označovala aj za chorobu chudobných. V mnohých prípadoch končila smrťou. Môže ísť nielen o krvácanie ďasien, ale i kože alebo slizníc. Postupne sa však zistilo, že skorbut zaženie šťava z ovocia či rastlinné výhonky. Krvácanie z nedostatku vitamínu C sa objavuje aj v súčasnosti.

Aké sú ďalšie prejavy? ►►►