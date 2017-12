Nedostatok vitamínov máte vpísaný v tvári. Ktorý vám chýba? 

Pozrite sa do zrkadla a ľahko zistíte, či musíte do stravy pridať konkrétny vitamín. Niekedy ich odhalí iba bledá pokožka, inokedy praskajúce cievky v očiach alebo vysušené pery.

Hovorí sa, že stačí mať pestrú stravu a vitamínov budete mať dosť. Nie je to vždy pravda, pretože niektoré lieky, jedlá, nápoje či životný štýl sú obrovskými požieračmi vitamínov. Kofeín v káve, kolových nápojoch alebo energetických nápojoch vás oberá o vitamíny skupiny B. Hormonálna antikoncepcia narúša účinok vitamínu E, ale aj všetkých béčok. Lieky na zníženie krvnej zrážanlivosti bránia vstrebávaniu vitamínu K a lieky na liečbu vysokého tlaku vás oberú o vitamín C. Ak jete veľa údenín, máte vyššiu spotrebu vitamínov C, A a E. Na béčka útočí aj dlhodobý stres a psychická záťaž.

To, či vám niektorý vitamín chýba, zistíte aj pri pohľade do zrkadla, len musíte vedieť, čo si máte všímať.

