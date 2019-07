Nemáte dovolenku? 6 TIPOV ako bez ujmy prežiť leto v práci

Nové zamestnanie, dobiehanie termínov a zastupovanie kolegov, ktorí nemajú kam odložiť deti… Pekné môže byť aj pracovné leto.

Väčšinou sa s „nedovolenkovaním“ spájajú veci, ktoré neovplyvníte. Ak nechcete dať výpoveď, musíte sa danej situácii prispôsobiť. Neberte leto v práci ako trest, ale ako šancu ukázať svoju nápaditosť. Trik je jednoduchý. Urobte si letný harmonogram na voľný čas.

1. Stop stereotypom

„Dôležité je, aby ste si na voľný čas pripravili iný program ako zvyčajne. Musíte sa dostať zo štandardného stereotypu,“ radí psychologička PhDr. Elena Brozmanová. Každý deň po práci si užívajte a tešte sa na to. Mnohé mestá dávajú väčší priestor kultúrnym i spoločenským akciám. Pokojne si zájdite na kúpalisko, do letného kina, vyrazte do ulíc alebo zorganizujte menší cyklistický výlet. Samozrejme, aktivitu prispôsobte svojej práci. „Ak robíte ťažko fyzicky, relaxujte pri vode. Presedíte celý deň v práci? Potom zvoľte aktívnejší odpočinok. Základ je rozbiť každodennú všednosť.“

2. Pochváľte sa pestrosťou

Kým ostatní budú len nečinne vylihovať na pláži, vy stihnete za týždeň výlet, kino, grilovačku, tenis... Nemusíte sa červenať pri otázke o dovolenke. A navyše budete striedať spoločnosť. Určite vždy nájdete v okolí niekoho, s kým strávite voľný čas. Na dovolenku predsa neodchádzajú všetci v rovnakom termíne. Ak si kde-tu môžete zobrať jeden deň voľna, naplánujte si predĺžený víkend. Snažte sa však „vypadnúť“ z miesta svojho bydliska. Menšiu dovolenku si doprajete každý deň.

3. Nesledujte siete

Nie je nič horšie ako prísť do práce, zapnúť si počítač a prezerať si na sociálnych sieťach dovolenkové fotografie priateľov. Pohľad na piesočné pláže, drinky s dáždničkami a hotelové bazény vás k pracovnej aktivite nenakopnú. Naopak. Navyše prehĺbia vaše presvedčenie o tom, že svet je nespravodlivý. „Aj odpojenie od sietí znamená u mnohých vybočenie zo stereotypov. Skúste si dať záväzok, že sa do sociálnych sietí pár týždňov jednoducho nepripojíte,“ nabáda doktorka Brozmanová.

4. Zachráni vás jeseň?

Keď už máte možnosť zobrať si dovolenku, určite tak urobte. Neťahajte celú situáciu do extrému, každý si potrebuje oddýchnuť. Aj jeseň je vhodná na cestovanie a možno sa budete na dovolenke cítiť ešte lepšie ako počas horúčav. „U nás sa dlhšia dovolenka skutočne viaže len na letné mesiace, hoci oddych mimo sezóny môže byť oveľa efektívnejší a aktívnejší,“ radí psychologička. „Zbavíte sa zhonu, ktorý je pre množstvo ľudí v letoviskách prirodzený.“ Niekedy týždenná absencia prejde aj školopovinnému dieťaťu.

5. Deti ocenia skôr rovesníkov

Ak ste mali na leto väčšie plány s rodinou, vysvetlite deťom dôvody, prečo sa spoločná dovolenka odkladá. Ruku na srdce. Väčšina tínedžerov sa vášmu rozhodnutiu určite aj poteší.

„Deti to nepociťujú ako ujmu. Mnohí cez leto radšej trávia čas s rovesníkmi, napríklad na táboroch alebo u starých rodičov,“ upokojuje zaneprázdnených rodičov Elena Brozmanová. „Deti sa tešia, že môžu odísť z domu a chvíľu mať pocit samostatnosti.“ Pokojne sa s nimi porozprávajte a aj bez dovolenky si dohodnite výlety po skončení vašej pracovnej doby. No nie každý deň - doprajte si vzájomné prázdniny.

6. Pohnite pracovný čas

Pracovné tempo sa v teple spomaľuje. Hoci vy dovolenku nemáte, odišli na ňu zrejme ľudia, s ktorými spolupracujete. Ďalších počas horúčav púšťajú skôr domov, a tak vzniká väčší priestor na voľný čas. Ak máte možnosť, využite pohyblivý pracovný čas. Skorší príchod znamená rýchlejší odchod. Dlhšie si tak užijete život po práci.

