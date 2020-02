Ignorujete rozcvičku? Je to VEĽKÁ chyba, varuje trénerka

Strečing môže zhoršiť športový výkon, správne zahriatie však predíde bolestiam a úrazom. Poznáte zásady správnej rozcvičky?

Rozcvička pripraví organizmus na záťaž. „Má aj preventívne účinky proti zraneniu,“ zdôrazňuje trénerka Eva Trebichalská. „Správnou rozcvičkou zahrejete svaly, pripravíte úpony a šľachy na dynamický pohyb. Zahriate telo je pružnejšie, svaly sa ľahšie prispôsobia zvýšenej pohybovej aktivite, ktorá často zachádza až po fyziologické hranice. Zlepší sa vám celková motorika.“

Teplota musí stúpať

Aby mohol organizmus čerpať z rozcvičky všetky pozitívne účinky, musíte zobrať do úvahy druh športu, fyzickú kondíciu i vek. Pri rekreačnom športovaní slúži postupné zahriatie aj ako prepnutie z pracovného života na tréningový. Pri rozcvičke by sa telo malo zahriať približne na 38 až 39 stupňov Celzia.

Teplota, ktorá vás pri víruse zaženie do postele, teraz podnieti k lepšej činnosti krvný obeh a látkovú premenu. Ak sa rozhodnete behať či bicyklovať ráno, vyhraďte si na zahriatie dlhší čas. V skorých hodinách ešte „spí“ aj váš krvný obeh.

Pomôže abeceda

Najpopulárnejším rekreačným športom sa stal beh. No koľkých bežcov ste videli v parku rozcvičiť sa? Správna bežecká rozcvička by mala začať rozklusaním. „Môžete striedať poklus s chôdzou, záleží na vašej fyzickej zdatnosti,“ vysvetľuje trénerka Eva Trebichalská. „Rozklusanie by malo trvať päť až desať minút. Po úvodnom zahriatí nasleduje približne 10-minútový dynamický strečing, nie statický, ktorý všetci poznáme. Potom nasleduje takzvaná bežecká abeceda. Tej sa môžete venovať desať až dvadsať minút. Na záver zaraďte pár kratších rýchlych úsekov.“ Abecedu by mal ovládať každý bežec. Okrem toho, že je základným prvkom správneho rozcvičenia, osvojíte si a zafixujete pri nej i správnu techniku behu.

Zahriať, ale neunaviť

Rozcvičenie prispôsobte charakteru tréningu. Ak je zameraný na celé telo, musíte zahriať všetky končatiny. „Napríklad pri behu by malo rozcvičenie trvať od 15 do 35 minút. Vhodnejšie je komplexnejšie zahriatie, s väčším apelom na dolné končatiny, ktoré sú pre túto disciplínu prvoradé,“ objasňuje trénerka. Začať by ste mali od zahrievania väčších svalových skupín, telesná teplota tak stúpne rýchlejšie. Dôkladné rozcvičenie je na prekrvenie svalstva a optimálne zásobovanie kyslíkom ešte dôležitejšie u zrelších vekových kategórií.

Netreba to však preháňať. Musíte sa zahriať, nie unaviť. Nezabúdajte, že sa nachádzate len v prvej fáze tréningu. V závislosti od fyzickej kondície a veku by sa mala pulzová frekvencia počas rozcvičky pohybovať od stodesať do stoštyridsať úderov. Ak ste však dlhšie nešportovali, môže sa frekvencia ihneď vyšplhať na stotridsať úderov už pri nepatrnej záťaži.

Chladné zranenie

Organizmus si rozcvičenie zaslúži. Náhla fyzická aktivita znamená príliš veľkú záťaž. Ak zahriatie pravidelne ignorujete, dobrovoľne zvyšujete riziko zranenia. „Studená“ šľacha, väzivo či sval horšie znášajú záťaž. Navyše sa môžu v svalovom tkanive vytvárať drobné mikrotraumy.

„Nedostatočne pripravený pohybový aparát je ľahkým terčom pre rôzne akútne zranenia. Pri behu ide najmä o zranenia členkov a kolien. Najčastejšie sa vyskytuje podvrtnutie členkov,“ varuje odborníčka. Zranenie vás na jednej strane vyradí z tréningového procesu, na druhej strane môže vyústiť do chronických ťažkostí.