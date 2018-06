Nespite počas pristávania! Prečo? 3 rady, čo v lietadle nepodceniť

Aj vy sa snažíte využiť každú možnú chvíľku na oddych a nejaký štart či pristávanie vás už nijako nevzrušuje?

Niekto dokáže zaspať, len čo sa usadí v kabíne na sedadlo. Odborníci však radia pri štarte a pristávaní nespať, najmä ak máte zdravotné problémy. Dôvodom je prudká zmena tlaku. Určite poznáte nepríjemný pocit v ušiach alebo v prinosových dutinách, ktorý pri tom vzniká. Ten sa však dá pomerne ľahko odstrániť zívaním, žuvačkou, pitím.

Ak však zaspíte, môže sa stať niečo horšie. V lepšom prípade začnete krvácať z nosa, bude vás bolieť hlava alebo pocítite nevoľnosť či závrat. V horšom prípade môžete dočasne stratiť sluch, dostať ušnú infekciu, poškodiť si bubienok alebo upadnúť do mdlôb. Pri niektorých zdravotných ťažkostiach hrozí hypoxia, čo je stav, keď sa znižuje zásobovanie organizmu alebo jednotlivých orgánov kyslíkom.

Teplo, ktoré sa zíde

Pri nastupovaní býva v kabíne nepríjemne teplo až horúco. Pri vzlete sa situácia prudko zmení, lebo vzduch začne ochladzovať klimatizácia. Niekomu to vyhovuje, inému nie. Najmä ak máte problémy s chrbticou, môže sa let pre vás stať poriadnou morou.

Do lietadla sa oblečte tak, aby ste mohli byť aj v tričku s krátkym rukávom, aj vo vetrovke. Je jedno, či je leto, či zima. Ideálna je tenká páperová bunda, ktorá sa dá stočiť do malej rolky, takže v príručnej batožine zaberá minimum miesta. Ak ste citliví na prievan či klimatizáciu, majte poruke šatku, šál okolo krku a šiltovku na hlavu. Na dlhších letoch máte k dispozícii aj deku. Omotajte si ju okolo krížov.

Majte poruke vlhké utierky

Viete, ktoré miesto v lietadle je najšpinavšie? Nie je to toaleta. Je to sklápací stolík, na ktorý si odkladáme počítač, noviny aj jedlo. Istý mikrobiológ zobral vzorky zo 4 lietadiel a objavil na stolíkoch kolóniu až 2155 baktérií. To je dvojnásobne viac ako na druhom najšpinavšom mieste v lietadle - na vodovodnom kohútiku. Preto majte vždy poruke vlhké utierky a dezinfekčný prostriedok na ruky.