Neublížte si! Pozrite sa, prečo je lepšie prenechať opravy odborníkom

Blíži sa víkend. Máte v pláne vylepšovať byt, chatu či záhradu? Zvážte, či to nenechať na odborníkov. Mužské úrazy sú pri podobných činnostiach viac ako časté.

Muži sú k ťažším úrazom výrazne viac náchylní ako ženy. Väčšina sa im stane pri športe, no asi pätina úrazov sa im stane doma. Kým ženy sa doma väčšinou zrania pri známej činnosti, napríklad sa popália či porežú nožom pri varení, u mužov je to iné. Zranenie sa im spravidla stane, keď sa pustia do niečoho neznámeho. Jednoducho do činnosti, ktorú nerobievajú bežne. A čo je horšie, aj následky mužských zranení bývajú vážnejšie, dokonca sa 2x častejšie končia fatálne v porovnaní so ženami.

Pár ušetrených eur za zranenie nestojí

Úplne najjednoduchšou možnosťou, ktorá sa núka, je na činnosti, ktoré u vás doma či na chate nikto bežne nerobí, je zavolať si odborníka. Pár ušetrených eur určite nestojí za to, ak by skončilo vážnym zranením a práceneschopnosťou. Takže, než sa najbližšie pustíte do „kutilstva“ typu vešanie lustra či štiepanie dreva, premyslite si, či je to fakt dobrý nápad.

