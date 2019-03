Meteorológ Jozef Iľko ovláda šijací stroj aj keyboard. Čím dráždi suseda?

Jozef Iľko je aj v osemdesiatke zapálený tenista. Okrem meteorológie brilantne ovláda i šijací stroj, varechu či akordeón. Prečo mu opakovane operovali oko?

Vlani koncom leta ste pre zápal v tele zmizli z televíznej obrazovky. Už je všetko v poriadku?

Vďaka osadenstvu Chirurgickej kliniky a Kliniky infektológie a geografickej medicíny v nemocnici na Kramároch som sa vyliečil z nie ľahkej a dlhšie trvajúcej choroby. Mám za sebou aj rehabilitáciu a v súčasnosti sa cítim dobre.

Váš otec bol kedysi krajčír. Vraj aj vy viete zaobchádzať so šijacím strojom?

Hoci po roku 1953 otec nemohol podnikať, krajčírske remeslo prevádzkoval aj povedľa zamestnania na železničnej stanici. Mal som preto v mladosti možnosť naučiť sa všetky krajčírske činnosti. Ušil som veľa oblečenia pre dcéru, manželku a pre seba nielen nohavice, ale aj sako. Dodnes ovládam nielen šijací stroj, ale aj obyčajnú ihlu so špeciálnym krajčírskym náprstkom.

Ste zapálený tenista. Ešte hráte?

S tenisom som začal v rámci telesnej výchovy na vysokej škole. Vlani som ukončil už 53. tenisovú sezónu. Môj zdravotný stav sa už zlepšil natoľko, že na dvorce chodím raz, niekedy dvakrát do týždňa. Keď nehrám tenis, často som s palicami na nordic walking v lese blízko svojho bydliska. Občas robím silové cvičenia s gumovým expanderom alebo niektoré strečingové cvičenia.



Tenis a nordic walking sú meteorológove najobľúbenejšie športové aktivity. Foto: Robo Hubač

Žijete zdravo! Sledujete aj trendy v stravovaní, alebo máte rád klasiku?

K zdravému životnému štýlu sa snažím pridať aj racionálne stravovanie. Teraz už žijem sám, no v kuchyni som mal miesto aj vtedy, keď bola celá moja rodina pokope. A manželka aj obe dcéry boli spokojné. V mojom jedálnom lístku je málo klasiky. Po tom, čo som pred mnohými rokmi prekonal zákernú chorobu, dnes viem, čo sú a kde sú karcinogény a kde antioxidanty. Zaujímam sa o informácie z gastronómie. Mám tabuľky napríklad o vitamínoch, mineráloch, zásadotvorných a kyselinotvorných potravinách, o obsahu vlákniny v potravinách a podobne. Bez viacerých výživových potravinových doplnkov sa nezaobídem.

V osemdesiatke máte skvelú nielen fyzickú, ale aj psychickú kondíciu. Aj tú si nejako udržiavate?

V mojom veku je potrebný aj tréning, ktorý zamestnáva mozog, myslenie a pamäť. Súčasťou toho je každodenná príprava predpovedí počasia. Ale rád riešim aj najzložitejšie sudoku. Je mi to bližšie ako krížovky, ktoré som predtým nielen riešil, ale dokonca aj zostavoval. Študoval som náročnú vysokoškolskú matematiku, preto ma práca s číslami viac baví.

Ako dlho vám trvá príprava predpovede počasia na ďalší deň? Odkiaľ máte podklady?

To závisí od mnohých faktorov. Napríklad, na koľko dní dopredu je zostavovaná, či ide o predpoveď pre určité územie, napríklad štát, alebo len jednu konkrétnu lokalitu, napríklad mesto alebo rekreačnú destináciu. Čas prípravy závisí tiež od polohy miesta – iné je robiť predpoveď pre Poprad a iné pre Sydney či New York. No v každom prípade je potrebné preštudovať a vyhodnotiť množstvo podkladov z rôznych internetových portálov. Na vypracovanie kvalitnej predpovede počasia pre ktorúkoľvek oblasť zemegule sú na internetových stránkach všetky, aj tie najkvalitnejšie podklady.

Dá sa spoľahnúť na pranostiky typu – lastovičky lietajú nízko, bude pršať?

Za minulého režimu sa pranostiky považovali za nevedecké, ale po roku 1989 zažili renesanciu. Uverejňovali sa takmer v každých novinách. Ja sám som o nich publikoval množstvo článkov, päť rokov dokonca seriál Pranostiky očami meteorológa v jednej víkendovej prílohe. Pranostiky svedčia o tom, že naši predkovia si všímali prírodné javy a snažili sa nájsť súvislosti, ktoré by im pomohli predvídať nebezpečné prejavy poveternosti. Pri súčasných poznatkoch a technických možnostiach sú však pri predpovedi počasia úplne bezvýznamné.

Denne pracujete s počítačom. Čo na to vaše oči?

Pred mnohými rokmi som mával na oku často jačmeň. Nevyhol som sa ani nepríjemným operáciám. Asi po šiestom alebo siedmom prípade sa primár očnej ambulancie vo Zvolene rozhodol pre desenzibilizáciu. Dostal som tri injekcie a odvtedy som s tým problém nemal. Dnes už mám dioptrie na čítanie. Zhoršovanie zraku beriem ako súčasť veku, ale aj ako dôsledok záťaže v mojej profesionálnej činnosti.



Jeho sused je citlivý na všetky zvuky, preto dnes doktor Iľko viac komponuje na keyboarde, so slúchadlami na ušiach. Foto: Robo Hubač

Ste aj amatérsky hudobník. Na čom všetkom hráte?

Na základnej škole som sa naučil hrať na heligónke. Na dedine medzi rovesníkmi to bola rarita a vhodný nástroj na jednoduchú zábavu. Klávesovú harmoniku, akordeón, som začal „mučiť“ v deviatej triede vtedajšej jedenásťročnej strednej školy. Hrával som aj v super amatérskej dedinskej kapele na zábavách a svadbách. Doma mám tieto dva nástroje, ale aj elektronický klavír, na ktorom teraz častejšie niečo skúšam. Harmoniku vezmem do rúk zriedka, aby som nerušil precitliveného suseda. Akordeón, na rozdiel od klavíra, totiž nemá slúchadlá a nemôžem hrať len sám pre seba.

Jedna vaša dcéra je lekárka, druhá pracuje s počítačmi. Nie je vám ľúto, že nikto z rodiny nejde vo vašich stopách?

V mojej rodine zo štyroch súrodencov chcel mať najmä otec jedného lekára. Prvým som bol na rade ja, ale išiel som študovať matematiku a fyziku, neskôr špeciálne meteorológiu. Moja mladšia dcéra akoby splnila želanie starého otca a rozhodla sa pre medicínu. Staršia dcéra si zvolila matematiku a kybernetiku, čo mi bolo veľmi sympatické. Prešla teda cez niektoré moje šľapaje.

Skúsme ešte nazrieť do budúcnosti. Ako môže globálne otepľovanie zasiahnuť Slovensko?

V súvislosti s globálnym otepľovaním sa aj na našom území vyskytujú poveternostné procesy a javy, ktoré tu predtým boli menej časté alebo sa dokonca vôbec nevyskytli. Najmä intenzívne búrky s prívalovými zrážkami, silný vietor a početné rekordy maximálnych teplôt. Spomaliť pokračujúcu zmenu klímy možno prijatím celosvetových dohôd o obmedzovaní znečisťovania ovzdušia priemyselnými exhalátmi. Inak sa môže stať to, čo tvrdia niektorí vedci. Že otepľovanie sa stane nezvratným a časť našej planéty bude neobývateľná.

