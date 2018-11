O produktivitu aj zdravie nás oberá znečistený vzduch aj voda. Ako sme na tom?

05.11.2018

Znečistenie vôd spôsobuje na Slovensku v porovnaní so zvyškom Európy nadpriemerne veľké straty produktivity. Polietavé častice z ovzdušia po vdýchnutí prenikajú do pľúc a krvného obehu. Ako je to vo vašom okolí?

Ilustračné fotoAutor: Shutterstock

Upozorňuje na to Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR. Až 85 % vzoriek vody z neverejných zdrojov, medzi ktoré patria hlavne súkromné studne, nespĺňalo podľa Úradu pre verejné zdravotníctvo hygienické štandardy. „Vo vzorkách sa nachádzali stopy fekálneho znečistenia, nadmerné koncentrácie nitrátov či železa. Dôvodom je často nedostatočná hĺbka studní či únik odpadovej vody z netesniacich septikov," vysvetľujú analytici. Olovo uberá z IQ Hnačkové ochorenia z dôvodu nekvalitnej vody sa stále týkajú aj Slovenska. Dokázané sú napríklad škodlivé vplyvy olova. „Vplyv olova spôsobuje v rannom detskom veku zníženie kognitívnych schopností a celkovo znižuje IQ. V štátoch EÚ je podiel populácie vystavený olovu relatívne nízky, keďže sa už upustilo od jeho využívania vo farbách, či palivách," hovorí inštitút. Opäť choré dýchacie cesty? Toto doma stále podceňujete! Zdravie v ohrození Znečistené prostredie najviac postihuje tých, ktoré nemajú prístup k verejným vodovodom, nie sú pripojení na kanalizáciu a na vykurovanie často využívajú z hľadiska znečistenia nevyhovujúce zdroje tepla. V najväčšom riziku sú obyvatelia miest, najzraniteľnejší sú starší ľudia, deti a tí, ktorí už trpia srdcovo-cievnymi alebo respiračnými ochoreniami. „Sú vystavení nadmernému riziku ochorenia a predčasnej smrti," vysvetľujú analytičky Veronika Antalová a Inés Horváthová. Kvalita životného prostredia má vplyv aj na produktivitu. „Strata vplyvom chorôb spôsobených životným prostredím bola na Slovensku vyčíslená Komisiou Lancet pre znečistenie a zdravie na úrovni 0,1 % hrubého domáceho produktu, čo predstavuje 77,3 miliónov eur ročne," konštatujú. Nebezpečné častice v ovzduší Spôsobujú rozšírenie respiračných a kardiovaskulárnych ochorení, ďalej vrodené poruchy nervovej sústavy, cievnu mozgovú príhodu či sivý zákal. Najnebezpečnejšie dopady na zdravie majú podľa inštitútu častice PM 2,5, ktoré sa po vdýchnutí ľahko dostávajú do pľúc a aj do krvného obehu. Viac čítajte tu: Zápaly, migrény, kašeľ a podráždené sliznice. Skúsili ste už doma vyprať vzduch?​ „Zvýšeným hladinám je na Slovensku vystavených viac ako 24 % obyvateľov, hoci európsky priemer je na úrovni 13,3 % obyvateľov," informuje komentár. Väčšina častíc na Slovensku pochádza z lokálnych kúrenísk so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach. Cestná doprava zase produkuje až tretinu emisií. Čo by pomohlo? Na zlepšenie situácie odporúča inštitút napríklad uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí". V tejto súvislosti by podľa neho mal pomôcť systematický monitoring a výskum, ktorý by určil individuálnu zodpovednosť znečisťovateľov. Ďalšími opatreniami s pozitívnym vplyvom na životné prostredie môže byť zrušenie škodlivých dotácií a spolupráca štátneho, súkromného a tretieho sektora. Smog skracuje život o 8 mesiacov: Pľúca vám prečistí medicína, ktorú máte doma

Autor: TASR, bd

