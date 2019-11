Obdobie kašľania a kýchania je tu! TOTO ste o ňom nevedeli

Každý vie, že počas kýchania si máme zakryť ústa a nos, aby sa baktérie v podobe kvapôčok šírili čo v najmenšej miere.

Kýchanie je reflex, ktorým naše telo reaguje na podráždenie sliznice nosa.Najčastejšie je to kvôli prachu, baktériam alebo inými alergénmi. Väčšinou si nekýchneme len raz, ale hneď viackrát. Je to preto, že kýchací reflex sa opakuje dovtedy, kým sa náš nos nezbaví dráždivých vplyvov.

Srdce sa nezastaví

Naše srdce sa pri kýchnutí nezastaví, je to len mýtus. Srdce má schopnosť meniť rytmus bitia aj vtedy keď si kýchneme. Na hrudi sa vtedy vytvára tlak a mení sa prietok krvi.

Vykýchnutý vzduch má rýchlosť 162 km/h

Je to až neuveriteľné, ale vzduch, ktorý vykýchneme má naozaj veľkú rýchlosť. Tým, že sa vzduch dostáva von takouto rýchlosťou, vydáva aj typický zvuk. Čím rýchlejšie vychádza vzuch von, tým je zvuk kýchnutia je hlasitejší.

Vykýchnutý vzduch môže prejde do vzdialenosti 1,5 metra

Je to jeden z dôvodov, prečo by sme mali mať pri kýchaní pred ústa ruku. Vzduch, ktorý vykýchneme sa môže rozšíriť do prostredia až do vzdialenosti 1,5 metra. Ak máte nádchu, predložením ruky pred ústa bránime šíreniu nákazy. Častice hlienu sú malé a sila kýchnutia je obrovská, práve kvôli tomu sa môžu dostať všade rýchlo a ďaleko!

Pri kýchanutí sa zapája viac častí nášho tela

Kým kýchneme, zapojíme do tohto reflexu nie len pľúca, ale aj bránicu, brucho, hrudník, krk a nos.

Farba hlienu prezradí veľa

Náš nos vytvorí denne 1 až 2 litre hlienu. Ak je tento hlien pri vykýchynutý bezfarebný, je všetko v poriadku. Ak je jeho sfarbenie do zelena či hneda spozornite, pravdepodobne ide o infekciu a mali by ste navštíviť lekára. Farba hlienu je ovplyvnená bielymi krvinkami, ktoré bojujú proti infekciám, preto sa farba hlienu mení.

Kýchnutie tvorí 40 tisíc kvapôčiek

Kvôli tomu, by sme nemali zabúdať dať si pri kýchaní ruku pred ústa, aby sme zabránili šíreniu nákazy vírusmi rôznych ochorení.

Pri kýchnutí zatvárame oči automaticky

Je to preto, že náš mozog vyšle okrem signálu na kýchanie aj signál očiam, aby sa zatvorili. Ak by ste sa snažili mať pri kýchnutí oči otvorené, pravdepodobne to nepôjde.

Kýchanie nezadržujte

Ak to občas robíte, mali by ste prestať, pretože si môžete privodiť nemalé zdravotné problémy. Či už ide o prasknutie cievky v očiach, poškodenie cievy v mozgu alebo poškodenie ušných bubienok. Kýchanie by sme nemali potláčať na silu. Ak ste však v situácii, keď sa to skutočne nehodí, vyskúšajte:

štípte si konček nosa a dýchajte ústami

pritlačte si ukazovák pod nos a čakajte kým to neprejde

nos si vysmrkajte hneď ako pocítite nutkanie kýchnuť

stlačte si malíček

