Obľúbený herec zo seriálu Oteckovia prezradil, že miluje adrenalín. Kde má motorku?

Seriálový právnik Ondrej a herec SND rád skočí salto alebo riskne jazdu na koni, no keď sa ohlási chrbát, vie, že sa musí ísť vyspať.

V známom seriáli Oteckovia hráte postavu Ondra, ktorý jazdí na motorke. Obľubujete adrenalín?

Fascinuje ma nielen jazda na motorke, ktorú si zatiaľ môžem splniť len v seriáli, keďže vlastnú motorku nemám. Adrenalín je hnacím motorom aj v mojej práci. Včera sa mi pri natáčaní splašil kôň. Bolo to už druhýkrát, našťastie som to vždy zvládol. Jazdiť som začal kvôli mojim filmovým postavám, no zatiaľ sa stále len učím a kôň to prirodzene cíti.

Kaskadérske kúsky ste však trénovali pri parkúre.

Princípom parkúru je prekonávanie priestoru bez obchádzania prekážok s pomocou skokov a sált. K tomuto netradičnému športu som sa dostal ešte počas vysokej školy, keď sme pripravovali absolventskú inscenáciu. Parkúr ma zaujal, a tak som sa prihlásil na akadémiu, kde som sa mu venoval viac než rok.

Čo sa dá za takú dobu naučiť?

Nikdy nezabudnem na ten pocit, keď som sa prvýkrát pokúsil skočiť salto vzad z desať metrovej výšky do jamy plnej molitanu. Strach bol prirodzený. Skočil som a hneď som bol dole. Až neskôr, keď som skok opakovane prevádzal, otváral sa mi priestor. Zrazu som videl a cítil každý moment - kedy sa mám otočiť, čo v danej chvíli robiť. Natrénoval som si koordináciu, no s parkourom som prestal.

Neprirástol vám k srdcu?

Práve naopak, pri parkoure som zistil, že je to pohyb, ktorý spája všetko to, čo ma baví - udržiava kondíciu, je efektný aj trochu nebezpečný, no náročný na čas. Po škole mi v divadle začali pribúdať predstavenia, a nestíhal som už chodiť trikrát do týždňa na tréningy. No hoci som s parkourom skončil, naučil som sa dosť na to, aby som ho mohol v inscenáciach občas využiť.



V inscenácii Fyzici v SND hrá postavu psychiatrického Newtona.

Stali ste sa hercom Slovenského národného divadla, to je tiež výzva.

Mám šťastie, že pri herectve nepociťujem stres a hranie mi robí radosť, či to už bolo v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som pôsobil šesť rokov počas štúdia na VŠMU aj po jeho skončení, alebo teraz v Národnom divadle. Teší ma vyjsť každý večer na javisko a zažiť ten pocit opäť. Každé predstavenie je pre mňa výzva a zažívam pri ňom istý druh adrenalínu.

Môže byť herectvo aj nebezpečné?

Pamätám si prípad kolegu herca, ktorý išiel k lekárke s tým, že občas cíti bodavú bolesť v srdci. Dala mu prístroj, ktorý mal monitorovať srdcové hodnoty. Keď po mesiaci prišiel na kontrolu, lekárka mu povedala, že síce nevie, čo robí každý deň medzi siedmou a desiatou večer, ale raz ho to zabije. S kolegami sme sa o tom rozprávali, čo vlastne ako herci telu dávame – každý deň prísť do divadla bez ohľadu na to, aký si mal deň a čo si zažil, musíš odohrať najrozmanitejšie postavy – od pápeža až po popravcu SS.

Je náročné byť zrazu niekým iným?

Telo sa v podstate začne fyziologicky správať úplne inak – zmení sa dych, tep, gestikulácia, tempo reči, aj hlava začne fungovať odlišne. Vďaka herectvu dokážeme presvedčiť vlastné telo, že sme niekým iným. Večer čo večer žijeme životy iných ľudí, je to fascinujúce.

Aj preto za filmovými a divadelnými postavami často cestujete?

Mám rád jazdu autom a vždy si ju užívam. Šóférovanie je pre mňa aktívny relax, pretože keď mám náročný deň, cestovanie je jediný čas, kedy môžem vypnúť a sústredím sa len na jazdu. Jediný problém je klíma, ktorú zapínam až vtedy, ak už neviem v aute vydržať alebo ak niekoho veziem. Akonáhle zapnem klímu, začne ma škriabať hrdlo, svrbia ma oči a mám akoby alergickú reakciu.

Alergia vás však potrápi aj v prírode.

Áno, nedá sa jej vyhnúť. Napríklad pri nakrúcaní, keď je okolo mňa seno alebo poletuje peľ. To je peklo. Vtedy mi začnú slziť oči, spustí sa mi nádcha a mám zastretý hlas. Každý deň si preto musím dať tabletku proti alergii. Nerobia mi dobre brezy, preto pre mňa ako alergika jar a leto sú najťažšie.

Zdroj foto v texte: Robo Hubač

Aby ste to ľahšie zvládli, posilňujete si imunitu?

Snažím sa predchádzať tomu, aby som bol chorý. Každé ráno si dám vitamín C, aby som podporil imunitu. Tú si udržiavam tiež čerstvými ovocnými šťavami, ktoré si pripravujem sám alebo si ich kúpim. Šťavy mám najradšej a keď je v lete horúco, nemám chuť na jedlo, iba na melón, veľa melóna. Alfou a omegou je však pre mňa spánok.

Doprajete si ho dostatok?

Vždy sa to nedá, ale keď spávam päť, šesť hodín a potom príde voľný deň, prespím aj celé doobedie, aby som si dobil energiu. Uvedomil som si, že spánok má vplyv aj na môj hlas a tiež chrbát. Telo mi dá jasný signál, že sa mám ísť vyspať. Najmä keď mám za sebou ťažký deň, cítim zvláštnu bolesť v chrbtici. Vtedy si ľahnem skôr a na druhý deň je bolesť preč.

Oddýchnuť ste si však mohli počas divadelných prázdnin.

Práve naopak, dni počas leta som mal presne rozpočítané, pretože som točil dva seriály a film o Márii Terézii v Česku, kde hrám postavu kapitána Hádika. Ako odmenu za pracovné leto som si však doprial dovolenku s priateľkou na Cypre. Kedysi som nerozumel tým, ktorí celé hodiny len oddychujú na pláži, dnes som jedným z nich.

Takže namiesto aktívneho relaxu preferujete pohodový oddych?

Snažím sa to vyvažovať. Mám rád šport, napríklad plávanie, plážový volejbal, bedminton a v zime lyžovanie, lenže pre pracovnú vyťaženosť sa môj súkromný čas dosť zredukoval. Preto občas zájdem do posilňovne a potom sa cítim výborne.

Alebo do prírody či na milovanú Oravu.

Na Oravu sa rád vraciam, pretože odtiaľ pochádzam. Je to pre mňa tiež príležitosť vybehnúť do prírody a kochať sa krásnym výhľadom na hory. Ale nielen to, pred časom ma oslovila skupina mladých šikovných ľudí a začali sme natáčať vlogy. Atraktívnym spôsobom nakrúcame videá o zaujímavých miestach na Orave, aby sme pomohli turizmu a ukázali bohatstvo nášho regiónu. Dostávam sa tak na rôzne krásne miesta, objavujem nové možnosti, a tak zisťujem, koľko toho ešte o rodnej krajine neviem.



Roman si zahral v seriáli Oteckovia aj so svojou bývalou priateľkou Jankou Kovalčíkovou. Zdroj foto: Archív TV Markíza

Kto je Roman Poláčik

Herca Romana Poláčika (31) môžete vidieť v Slovenskom národnom divadle v predstaveniach Fyzici, Vedľajšie účinky, Skrotenie zlej ženy, Tak sa na mňa prilepila alebo Projekt 1918. Niekoľko rokov pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde si zahral množstvo rôznorodých divadelných postáv, napríklad mladého Karola Wojtyłu v hre Povolanie pápež alebo Lúčneho koníka v rozprávke Ferdo mravec. Na televíznych obrazovkách sa objavuje v známom seriáli Oteckovia, kde hrá postavu právnika Ondreja.

Môže vás zaujímať: