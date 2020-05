Oči vás prezradia: TÝCHTO 7 vecí napovie či ste úprimní alebo klamete

Oči sú oknom do duše. Naučiť sa čítať v nich sa nám teraz, keď máme polovicu tváre zakrytú rúškom, naozaj zíde.

Naše oči pri osobnom rozhovore vysielajú človeku, s ktorým sa rozprávame nespočetne veľa signálov. Tie sú nesmierne dôležité pri odhadnutí postoja a myšlienok toho druhého. Očný kontakt je základom komunikácie. Aj malé dieťa, zviera či človek, ktorý hovorí inou rečou, nám vie prostredníctvom očí povedať veľa aj bez slov.

Smer očí



Zdroj: Shutterstock

Podľa autorov knihy Reč tela, odborníkov na neverbálnu komunikáciu, Allana a Barbary Pease nám aj smer očí môže veľa napovedať. Pohľad s očami do boku naznačuje záujem, neistotu alebo nepriateľstvo. V spojení s ľahko zdvihnutým obočím alebo úsmevom naznačuje záujem. No takýto pohľad so stiahnutým obočím a zvrašteným čelom prezrádza podozrievavý, nepriateľský až kritický postoj.

