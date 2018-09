Michael Phelps bojuje s vážnou chorobou: Môj život má desivú stránku!

V bazéne som borec, mimo neho som sa trápil. Vraví Michael Phelps, ktorý naďalej bojuje so zákernou chorobu.

Okrem 23 medailí spod piatich kruhov Michaela Phelpsa, najúspešnejšieho olympionika všetkých čias, dlhodobo trápi depresia. Najnovšie bývalý americký plavec pre televíznu stanicu CNN prezradil, že je rád, že ešte žije. Čo ho aj pri temných náladách každý deň pohýna vpred?

Hrozné obdobie

V rozhovore sa emotívne vyjadril, že túži pomáhať ostatným ľuďom s podobnými psychickými poruchami. „Chcel by som niekomu zachrániť život, ak budem môcť. Pre mňa to je dôležitejšie ako zlaté medaily," povedal Phelps. O svojom trápení prvýkrát prehovoril už v roku 2014 prvýkrát a neskôr priznal, že mal samovražedné sklony.

Rodina Michaelovi pomáha prejsť každodenným životom. „Bez nej by som nebol tým, čím som." Foto: instagram@phelps.daily

Depresie sú stále súčasťou jeho života, ale aj s pomocou rodiny a terapeutov sa mu darí s nimi bojovať. „Pred dvoma-troma týždňami som mal znova dosť desivé depresívne obdobie. Je to niečo, čo ma bude sprevádzať počas celého života," priznal 33-ročný Phelps, ktorý bol psychicky na dne už po OH 2012 v Londýne a oznámil koniec kariéry.



V bazéne dokázal robiť neuveriteľné veci, ale mimo neho sa trápil. Foto: instagram@phelps.daily

Bez nej som ničím

Do bazéna sa ale vrátil a definitívne skončil až po OH 2016 v Riu de Janeiro. Pre CNN zopakoval, že boli obdobia, keď nechcel žiť. „V bazéne som dokázal robiť neuveriteľné veci, ale mimo neho som sa trápil." Dlho odmietal vyhľadať pomoc a terapeuta nechcel navštíviť. „Ale raz som to urobil a cítil som sa hneď lepšie. Veľa som sa potom o sebe naučil. Veci, čo som predtým nevedel," dodal otec dvoch detí. „Moja žena je pre mňa všetkým a pomáha mi prejsť každodenným životom. Bez nej by som nebol tým, čím som."

