Opäť choré dýchacie cesty? Toto doma stále podceňujete!

Paríte si doma skryté plesne a roztoče alebo nasucho trápite sliznice? Stačí urobiť jednoduché opatrenia. To sa vám bude super dýchať. A verte, že to pocítite.

Príliš suchý, ale aj príliš vlhký vzduch je nebezpečný pre náš dýchací systém. Regulovať teplotu, utierať prach a vetrať nestačí! Ak si chcete udržiavať zdravší vzduch, mali by ste poznať percento vlhkosti. Pokiaľ stále nemáte vlhkomer, ani neváhajte a zaobstarajte si ho, hlboko do vrecka kvôli nemu nenačriete.

Čo vám hrozí?

Vlhkosť určuje množstvo vodných pár vo vzduchu. Ak je nedostatočná, alebo naopak príliš vysoká, môže ohroziť zdravie vás i vašej rodiny. „Medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia a pacienti s chronickými ochoreniami,“ hovorí docentka Andreja Kukec z Katedry pre verjné zdravie v Ľubľane.

Koľko máte?

Zdravotníci stanovili optimálnu, zdravú vlhkosť vzduchu vnútorných priestorov v rozmedzí 40-60%. „Vhodná vlhkosť priestoru je medzi 45 a 55 % a teplota vzduchu v miestnosti medzi 22 a 24 stupňov Celzia," potvrdzuje docentka Kukec. Vlhkosť nad 60 % vytvára živnú pôdu pre rozširovanie plesní a roztočov.



Vinou vlhkého a suchého vzduchu potvrdili hĺbkové výskumy spustenie vážnych ťažkostí, no táto príčina je ľuďmi stále podceňovaná:

infekcie dýchacích ciest,

alergie,

astmu,

migrény,

poruchy imunity,

zápalové reakcie,

únavu.

Faktory, ktoré vlhkosť zvyšujú:

použité stavebné materiály,

zlá izolácia,

nedostatočné odsávanie pary - z varenia, po kúpaní,

sušenie bielizne.

3 minúty a dosť!

Vetračku v zime nevyužívajte. V opačnom prípade v zime ochladzujete steny, čo vytvorí prostredie pre plesne. Kažé ráno a pred spaním vyvetrajte nárazovo, stačia tri minúty. Zatvorte a teplotu vyrovnajte.

Ak vám základné opatrenia proti nadmernej vlhkosti nepomáhajú, zaobstarajte si odvlhčovač.



Viditeľné známky nadmernej vlhkosti:

vlhké fľaky na stenách,

plesne v chladných kútoch miestností (čierne škvrny),

časté rosenie okien.

Suchý vzduch - druhé zlo

Ak vám vlhkomer ukáže hodnotu pod 40 %, sú vaše sliznice a dýchacie cesty vystavené záťaži, pre ktorú hrozia zdravotné komplikácie. Stávajú sa totiž náchylnejšími na infekcie a vírusy sa v takomto prostredí držia dlhšie. „Následkom suchého vzduchu sú vysušené sliznice, pery, koža a pokožka hlavy, zvýšené infekcie a ochorenia dýchacích ciest a oslabený imunitný systém," hovorí doc. dr. Andreja Kukec.

Aj vo vašej kancelárii?

Trávite hodiny prácou v open space? Aj tam je častý problém s nízkou vlhkosťou vzduchu. Následkom toho trpia sliznice zbavené prirodzenej vlhkosti. Oči režú, nosové dutiny pália a koža svrbí. Myslíte si, že to nezmeníte, a tak ste si do lekárne zašli pre záchranný zvlhčujúci sprej do nosa a umelé slzy? Mýlite sa! Stačí si zaobstarať šikovný zvlhčovač.

Ten rozdiel pocítite!

Zvlhčovač vzduchu sa hodí aj v prípade, že príde tuhá zima a vy musíte viac vykurovať, no suchý vzduch trápi aj v lete, kedy vlhkosť vyťahuje najmä klimatizácia. Už samotným poklesom teploty sa vo vzduchu znižuje obsah vodných pár. Vlhkosť často klesne pod 30 %.



Posilnia zdravie a prevoňajú domov

Do zvlhčovača môžete pridať 100% prírodné esenciálne oleje, takže ním účinky pre zdravie ešte zvýšite. Existujú tiež prirodzene dezinfekčné silice, ktoré okrem osvieženia vzduchu pomôžu zničiť prítomné patogény a vírusy vo vzduchu. Jedným z najúčinnejších je oregano. Citrónový olej zlepšuje schopnosť tela brániť sa proti infekcii a eukalyptus uvoľní upchaté dutiny.

