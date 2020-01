Opúchajú vám večer nohy? Či je to vážne, ukáže predlaktie

Aj vám sa cestou z práce vylievajú nohy z topánok, hoci vám ráno ešte sedeli ako uliate? Nie je to normálne.

Opuch je nadmerné nahromadenie voľnej tekutiny v priestore mimo ciev a buniek. „Je jej toľko, že si edém všimnete aj samy,“ približuje všeobecná lekárka Diana Ganajová z Košíc problém, o ktorý môže ísť. Prečo je to tak? V zime pravdepodobne preto, že zabúdate piť a krv sa vám zráža. V lete pri vyššej vonkajšej teplote sa žily neprirodzene roztiahnu a ochabnú. Zhorší sa práca žilových chlopní, nedokážu zadržať tekutinu presúvajúcu sa do nôh, hromadí sa tu a presakuje do okolia. Preto sú vám nohy také ťažké.

Trápia vás opuchnuté členky? Toto všetko sa za nimi môže skrývať

Kedy sú nebezpečné?

„Hoci opuchy samy osebe väčšinou nie sú nebezpečné, sú nepríjemné pocitmi bolesti, ťažoby, tlaku a napätia. Predovšetkým v druhej polovici dňa,“ dopĺňa Petr Vařejka z Národného ústavu srdcových chorôb, že členky a dolné časti predkolenia obvykle odtečú vo vyvýšenej polohe. „Ak sa k opuchom, bolesti, pocitu ťažoby, nepokoja a únave v nohách pridá aj mravčenie, pálenie, brnenie, tŕpnutie, začervenanie, pocit horúčavy alebo chladu, zbystrite pozornosť. Ľudia to veľmi často považujú za nepríjemnú, ale bežnú daň za náročnú prácu, celodennú únavu či vek. Nesťažujú sa, lebo nevedia, že ide o závažné varovné signály chronického žilového ochorenia,“ vystríha doktorka Ganajová pred situáciou, ktorú už nenapraví len zmena životosprávy.

Máte pocit ťažkých nôh? Ľahké TRIKY ich vrátia do formy

Chronicky choré

„Predovšetkým žilová trombóza a chronická žilová nedostatočnosť vedú k poruche prúdenia krvi v žilách proti gravitačnému pôsobeniu smerom k srdcu. To zabezpečí iba správna funkcia žilových chlopní, ktoré usmernia tok krvi z dolnej časti nahor,“ vysvetľuje podstatu ochorenia doktor Vařejka. Ak čerpačka nefunguje, dá o sebe vedieť dôraznejšie. „Pri chorých žilách sa opuchy zvýraznia v teple, na konci dňa a tiež pri hormonálnych zmenách ako tehotenstvo či menštruácia. Neraz sa skombinuje opuch zo žíl s lymfatickým opuchom. Ak sa edémy nestratia ani po niekoľkých dňoch, je rozhodne dôvod navštíviť lekára,“ pripomína doktorka Ganajová.

Čo tlačí žily?

Okrem tepla je pre nohy úmorné aj dlhodobé státie a sedenie. Nepridá im ani polihovanie a chrumkanie. „Pozor na soľ! Aj skrytú v údeninách, orieškoch či čipsoch. Dbajte na správny pitný režim. Doprajte si minerálne vody, no s tými s vyšším obsahom sodíka to nepreháňajte. Opatrne s alkoholom. Vyhnite sa aj tesnému oblečeniu. Hlavne v oblasti stehien. Zabraňuje žilovému návratu. Nevhodné sú aj príliš vysoké či nízke opätky,“ vyratúva všeobecná lekárka, čo všetko nohám z olova prispeje.

Varovné príznaky nôh: 13 problémov so zdravím, ktoré vám hlásia

Všímajte si

bežné opuchy:

– najčastejšie okolo členkov a dolnej časti predkolenia

– mäkké, bez farebných prejavov

– symetricky na oboch nohách

– po záťaži cez deň

– rýchlo ustúpia po vyložení nôh choré opuchy:

– okolo členkov, dolnej časti predkolenia a priehlavku

– výraznejšia bolesť, sčervenanie, napätie, teplota v mieste opuchu, šíri sa do okolia

– na jednej nohe

– po záťaži cez deň sa zvýraznia

– opakovane sa vracajú aj po úľave

Dva prsty

Či ste naliati z choroby, zistíte ľahko. Zatlačte prstom miesto na pokožke proti kosti, napríklad predlaktie. Ak na mieste ostane jamka, je zle. Naliate nohy či iné časti tela rozhodne ukážte lekárovi. Podľa miesta opuchu ho bude zaujímať opis vašich ťažkostí, výsledky fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych testov, mikrobiologického rozboru, röntgenu a ultrazuvku, testov pečene, EKG, rozboru moču, sérových bielkovín, albumínu, cholesterolu, močoviny, kreatinínu i imunologické parametre. Všetky úkony sú dôležité, keďže opuchy z tela dostanete len liečbou spúšťacieho ochorenia.

Čítajte aj: Kŕče v lýtkach nepodceňte. Nadránom veštia vážnu chorobu!