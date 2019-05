OTESTUJTE SA: 6 cvičení aktivuje veľkú časť vášho mozgu, posilní pamäť aj logiku

Vedci potvrdzujú, že správnou stimuláciou nervových buniek si môžeme udržať myseľ v dobrej kondícii. Vyskúšajte preto nasledujúci test.

Tento test poskytla Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Aký je jeho zmysel?

Precvičí vám pamäť, logické rozmýšľanie, tiež nervové dráhy, ktoré sú zodpovedné za prenos dráždivosti – teda odpoveď organizmu na podráždenie, ďalej sluchový analyzátor, motorickú pamäť a celú kôru mozgovú.

Cvičenia urobte v poradí, v akom nasledujú:

1.Predstavte si miesto, kde by ste chceli byť. Možno by ste sa radi vyhrievali na nádhernej piesočnatej pláži pri mori alebo by ste sa chceli prechádzať hrebeňmi hôr, kochať sa pohľadom do doliny. Predstavte si toto miesto a uchovajte si ho v mysli 1 až 2 minúty.

2. Započúvajte sa do zvukov vo svojom okolí. Pozorne počúvajte, čo počujete. Zvuk výťahu z chodby? Hudbu od susedov? Vravu detí pred panelákom? Máte to šťastie, že vám za oknami spievajú vtáky? Skúste jednotlivé druhy zvukov rozlíšiť a rátajte, koľko ich je.

3. Poklepkávajte prstami po stole. Začnite trebárs malíčkom na ľavej ruke, prejdite až po malíček na pravej ruke a potom poradie otočte. V ďalšom kole poklepkávajte každým prstom dvakrát, potom trikrát.

4. Odčítavajte spamäti po sedem od číslovky sto smerom dole. Cieľom je dostať sa až k nule. Ak vám táto matematická úloha nesedí, zvoľte si nejakú logickú hádanku z časopisov. Alebo sa preskúšajte v násobilke.

5. Teraz sa uštipnite. Vyberte si citlivé miesto na vnútornej strane ruky a kožu stlačte dostatočne silno, aby ste cítili bolesť.

6. Spomeňte si na nejakú príhodu zo svojho života. Napríklad, keď ste sa učili bicyklovať. Predstavte si to miesto, ktorí ľudia boli naokolo, aké tam bolo prostredie, aké ste mali pocity.

