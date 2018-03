Používate cudzí jazyk? S vašim mozgom sa deje niečo úžasné!

Potreba prepínania medzi rečami pomáha mozgu pracovať efektívnejšie. Vedci prišli na to, čo sa s našim mozgom pri bilingvizme deje.

Jazykové centrum sa nachádza v ľavej hemisfére a je dokázané, že táto časť mozgu sa môže ďalej rozvíjať. Preto platí, že čím viac jazykov ovládate, tým vitálnejší mozog budete mať. Či sa človek učí jazyk v dospelosti alebo už od detstva, mozog sa pri tejto aktivite zväčšuje. Učenie jazyka nám tak pomáha zlepšovať komunikačné schopnosti, ale aj myslenie v rodnej reči. Ale čo je najdôležitejšie, bilingvizmus nám otvára dvere do sveta a učí nás empatii k cudzím kultúram.

Experti na informácie

Štúdie dokázali, že ľudia, ktorí sa dorozumejú viacerými jazykmi, dokážu riešiť rôzne problémy naraz. „Takíto ľudia sú experti na triedenie dôležitých informácií a ignorujú veci, ktoré by ich vyrušovali od plnení úloh,“ hovorí výskum Montrealskej univerzity v Kanade. Bilingvizmus pomáha nášmu mozgu pracovať pružnejšie a efektívnejšie spájať súvislosti. To šetrí mozgu energiu na lepšie zvládanie intelektuálnych úloh.

Zlepšuje mozgovú funkciu

Potvrdili to aj vedci zo Spojených štátov. Tí prišli na to, že znalosť viac ako jedného jazyka zlepšuje mozgovú funkciu. Dôvodom je, že vďaka bilingvizmu funguje náš mozog inak. Dvojjazyční ľudia sú oveľa viac zameraní na dôležité informácie, vedia ich lepšie triediť aj vyhodnocovať. To im umožňuje úspešne pracovať na viacerých úlohách naraz. Aj preto dosahujú lepšie výsledky v testoch intelektuálnych schopností.

Ako mení cudzí jazyk náš mozog:

vytvára viac nervových spojení, čím rozvíja mozgovú aktivitu a zvyšuje IQ,

rozvíja mozgovú aktivitu a zvyšuje IQ, pomáha efektívnejšie stanoviť priority a zlepšuje pamäť,

podporuje multitasking, čiže schopnosť riešiť viac úloh naraz,

zvyšuje pozornosť a dodáva viac sebakontroly pri triedení informácií,

zvyšuje sebavedomie z úspechov a posilňuje motiváciu k učeniu.

