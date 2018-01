Piatkoví alkoholici alebo denní popíjači? Aha, kto sa ničí viac

Sú horšie štyri pivá naraz alebo v priebehu týždňa? Budete prekvapení.

Aj v populárnej stredomorskej diéte sa pohár vína, teda dva deci, odporúča ako zdraviu prospešný a súhlasia aj kardiológovia. Umiernené popíjanie vína môže riziko srdcových chorôb znížiť až o 30%. Podľa štúdií dokonca pomáha predísť demencii, Alzheimerovej chorobe, osteoporóze či cukrovke druhého typu. Je to dosť argumentov, prečo naň nedať dopustiť?

Pečeň neoddychuje

No nie všetkým orgánom aj malé dávky alkoholu prospievajú. Vedeli ste, že len striedme dve deci vína odbúravate až dve hodiny? Presne také isté množstvo v dennej spotrebe môže dokonca zvýšiť riziko rakoviny prsníka. Ak si dáte pohár dvakrát do týždňa, bude to v poriadku. No ak popíjate každý deň, situácia sa radikálne mení. Pečeň totiž nemá dostatočný čas na oddych a odbúravaním alkoholu sa musí zaoberať opakovane. Ako následok lekári hrozia vyšším rizikom nádorov pečene, ale aj ústnej dutiny. Je to však alkoholizmus, ak síce pijete, ale v podstate sa nikdy neopijete? Lekári varujú, že aj tak si zarábate na veľký problém. Najmä ak popíjate z nudy, smutní a osamote.

Nárazový šok

A čo druhý prípad, keď vám po poháriku nenapadne siahnuť celý týždeň, no v piatok po práci sa opijete tak, že na druhý deň nedokážete vstať? Nárazové pitie je šok nielen pre pečeň. Trpí aj mozog, riskujete napríklad mozgovú mŕtvicu či srdcové zlyhanie. A čo je ešte horšie - liečiť opicu na druhý deň paracetamlom na boľavú hlavu. V kombinácii s alkoholom, ktorý ste nestihli odbúrať, je to smrtiaca zmes.

Koľko najviac?

ženy - najviac ako 2 štandardné jednotky denne, teda pollitrové pivo, dva deci vína alebo pol deci tvrdého

- najviac ako 2 štandardné jednotky denne, teda pollitrové pivo, dva deci vína alebo pol deci tvrdého muži - najviac ako 3 štandardné jednotky denne, o dva a pol deci piva viac, o deci vína viac ako ženy

Máte mieru?

Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by zdravý dospelý človek nemal pri jednej príležitosti vypiť viac ako 4 štandardné jednotky. No každý organizmus je iný a alkohol naň pôsobí inak. Niekomu stačí viac, inému menej a neškodná dávka je teda relatívny pojem. Ak už teda pijete denne, ostaňte pri odporúčanej bezpečnej dávke a doprajte si aspoň dva dni bez alkoholu. K drinku vypite dostatok vody a jedla. Pomôže to alkohol rýchlejšie odbúrať.

