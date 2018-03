Koľko vody pijete? Litre navyše vám môžu poriadne uškodiť

Že na pití vody nie je nič zlé a len dodržiavate pitný režim? Každý extrém škodí. Aj závislosť od pitia inak zdravej a pre telo prospešnej tekutiny.

Zo všetkých strán počúvame, ako je dôležité piť dostatok tekutín. Voda predsa zaženie nielen smäd, ale aj hlad, zlepší pleť, pomôže schudnúť a detoxikuje. Pre mnohých sa sústavné popíjanie vody počas dňa stalo životným štýlom. Pretože piť treba, vždy a všade. A čo ak nie?

Pijete vodu z fľaše? Vedci v nej našli plávajúce kúsky plastov

Horšie ako dehydratácia

Podľa odborníkov je nadmerné pitie vody nebezpečnejšie než dehydratácia. Extrémne veľa vody v tele spôsobuje riedenie krvi a znižovanie koncentrácie soli v organizme. Môže dokonca viesť k tomu, že sa voda z ciev po ich naplnení začne šíriť do okolitých tkanív a doputuje až k mozgu. Vyvolá tak závrate, návaly slabosti, zvracanie, poprípade svalové kŕče až stratu vedomia. Teda podobné prejavy, ako pri náhlom nedostatku vody. Okrem toho nadmerné pitie zaťažuje ľadviny.

Každý desiaty z nás má choré obličky. Nie ste to aj vy?​

Koľko je už veľa?

Kde je teda hranica, čo je zdravé pitie a čo je už priveľa? Zdravý človek by mal približne vypiť 2,5 litra vody denne. To koľko vody telo potrebuje samozrejme závisí od aktivity, ktorú človek vykonáva a tiež od počasia. Preto pri športovaní a v lete pijeme prirodzene viac. Kedy však hovoríme o závislosti? Za extrémny príjem tekutín sa považuje vypiť 6 a viac litrov vody za deň. Aquaholizmus je psychická porucha, ktorá môže viesť k poškodeniu organizmu.

Čítajte tiež: Dusičnany vo vode ničia zdravie.

Paranoidná bez vody

Svoje o tom vie aj 22-ročná Sara. PR manažérka utekala každú pol hodinu na záchod. Jej kolegovia si z nej robili srandu. Záhadný dôvod však nepoznali. Sára totiž vypila každý deň 7 litrov vody. „Vždy som si hovorila, veď voda je predsa zdravá a pomáha mi detoxikovať telo. Pila som preto veľa, od prvej minúty, čo som vstala až do poslednej, keď som si šla ľahnúť,” vysvetľuje pre britský Daily Mail svoju závislosť.

Odborníci registrujú narastajúci počet ľudí, ktorí uverili tomu, že pitie množstva vody prináša samé pozitíva. Tak je to aj so Sarou, ktorá trpí, keď práve nepije. „Ak nemám svoju fľašu vody, som paranoidná. A ak nepijem dlhšie ako hodinu, cítim sa dehydratovaná a mám hrozné bolesti hlavy,” opisuje svoje trápenie.

Pitný režim pri úniku moču: Aj vodu pite s rozumom

Až do kómy

Nadmerné prijímanie vody môže viesť až k hyponatrémii, čo je nízka hladina sodíka v krvi. Spôsobuje ju nadmerné pitie v krátkom časovom úseku. Objavili sa dokonca takzvané „otravy z vody”, keď po vypití niekoľkých litrov naraz došlo k opuchu mozgu, zlyhaniu organizmus až k smrti. Voda totiž pri nízkych hladinách sodíka preniká do buniek a tie sa potom zväčšujú. Takto dochádza aj k opuchu mozgu, kedy môže človek upadnúť do kómy a v najhorších prípadoch až k smrti. Pri skorej zdravotníckej pomoci po upadnutí do bezvedomia však hyponatrémiu, nebezpečne nízku hladinu sodíka v krvi, môžu upraviť infúzie. Závislosti na vode sa však pacient zbavuje ťažko.

Môže vás zaujímať: