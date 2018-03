Pijete vodu z fľaše? Vedci v nej našli plávajúce kúsky plastov

Test najznámejších značiek balených vôd na svete ukázal, že v nej plávajú plasty. Niektoré sú tenké ako ľudský vlas a na liter ich možno nájsť aj desať kúskov. Tragédia to nie je, ale...!

Klasický páj zo sladkých zemiakov: To sa budú dnes dlabať krumple!

V laboratóriách pod mikroskopom testovali americkí vedci zo Štátnej newyorskej univerzity vo Fredonii vodu z plastových fliaš najznámejších značiek sveta. Test robili z vôd zakúpených v deviatich krajinách a skontrolovali 250 fliaš. Najnovšia štúdia je doteraz najväčším testovaním svojho druhu. Prišli na to, že sa v nich nachádzajú plasty. Dve značky z 11 testovaných sa predávajú aj na Slovensku.

Ilustračné foto. Zdroj: Shutterstock.com

Hviezdna metóda s prekvapením

Malé čiastočky skúmali pod mikroskopom tak, že ich zafarbili farbivom viažúcim sa na povrch plastu. Vodu následne prefiltrovali a usadeninu pod špeciálnym svetlom pozorovali. Počet ostatných mikročastíc určili špeciálnou technikou využívajúcou sa v astronómii na určenie počtu hviezd na nočnej oblohe. Plastové úlomky našli takmer vo všetkých skúmaných fľašiach. Výskum zistil, že na jeden liter vody pripadá asi desať častíc plastu hrubých ako ľudský vlas. Ostatných mikročastíc bolo v priemere 314 kúskov na jeden liter.

► Spoznáte bezpečnú PET fľašu? Vieme, čo si všímať na obaloch

Plastová doba

Pôvod mikročastíc však vedci nevedia s určitosťou rozlíšiť. Podľa americkej odborníčky na mikroplasty Sherri Masonovej možno predpokladať, že prevažne ide o plasty. Hoci medzi mikročasticami sa môžu objavovať aj miniatúrne úlomky lastúr alebo rias. „Nachádzali sme plast v jednej fľaši za druhou, nezávisle od značky. Nie je to o tom, že by sme ukazovali prstom na konkrétnych vinníkov. Výskum dokazuje to, že plasty sú presiaknuté našou spoločnosťou,“ povedala pre britský server BBC Masonová.

Čítajte tiež: Nebezpečné detské fľaše! Z akých kŕmite to vaše?

V pive aj mede

Plasty sú totiž všade. Dávnejšie výskumy potvrdili, že sa nachádzajú tiež v pitnej vode z vodovodu, v morských živočíchoch, ale aj pive, vzduchu či dokonca mede. A tým, že ich konzumujeme sa postupne dostávajú do potravinového reťazca. To, čo spôsobia, je predmetom ďalších výskumov. „Nejde o tragédiu, ale musíme brať na vedomie, že plasty sú všade,” dodáva profesorka Masonová.

Bude vás zaujímať: