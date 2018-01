Poďte do kúpeľov! Zdravie má zľavu pre každého

Bolia vás kĺby, ste chorí z práce, alebo vám chýbajú minerály? So Zdravím si užijete liečivý kúpeľný pobyt v Rajeckých Tepliciach so zľavou a dočítate sa zaujímavé fakty o antibiotikách. Zmarí ich účinky to, koľko pijete a čo jete? A prečo vždy nezaberú?

3 dni vždy nestačia

„Antibiotiká nie sú ‚všeliek‘. Neraz sú pacienti presvedčení, že by mali byť aspoň raz ročne preliečení širokospektrálnymi antibiotikami, ale nie je to opodstatnené,“ hovorí praktická lekárka Diana Ganajová vo veľkej téme pre Zdravie a zdôrazňuje, že antibiotiká sa musia predpisovať a užívať cielene a s rozumom. To znamená nielen vybrať celé balenie napriek tomu, že vám je už lepšie, ale nepreháňať to pri liečbe napríklad s vodou. Kedy majú význam trojdňové antibiotiká a prečo niekedy ani CRP test u lekára neodhalí spoľahlivo zápal? Možno keby vás lekár lepšie počúval...

Neuveriteľné!

Zápal totiž ovplyvňuje aj to, čo rozprávate a ako. „Náš výskum naznačuje, že slová, ktorými ľudia komunikujú, obsahujú aj informácie o ich telesných procesoch,“ konštatuje Matthias Mehl, riaditeľ Laboratória pozorovania sociálnej interakcie na Arizonskej univerzite. Jeho tím prekvapilo, že zápalové procesy je možné dať do významnej súvislosti s jazykovým prejavom človeka.

No naozaj existujú slová, ktoré používajú ľudia so skrytým zápalom v tele. Aké to sú? Neuveriteľné! Dočítate sa ich vo februárovom Zdraví. Spolu s varovaním pred chybami, ktoré môžu byť pre novorodencov smrteľné a mamičky sa ich v dobrej viere v zime dopúšťajú. Ale aj s dobrými správami o operácii chrbtice. Helena z nej odišla po vlastných!

Zdravý oddych v teple

Kedy naposledy ste si dopriali pobyt v kúpeľoch? Takých ozajstných, kde má voda liečivé zloženie a pomáha nielen zvonku, ale aj zvnútra, keď ju pijete. Zdravie vám v rámci nového seriálu v každom čísle predstaví slovenské kúpele s liečivou vodou, ale to nie je všetko. Každý čitateľ získa špeciálnu zľavu na pobyt!

Vo februárovom Zdraví nájdete zľavu 15% na pobyt v kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké Teplice. Patria medzi najvyhľadávanejšie na Slovensku. Termálna liečivá voda s obsahom hydrogénuhličitanov, vápnika a horčíka má teplotu 38°C. Jej blahodarné účinky najmä na pohybový a nervový aparát sú známe už od 14. storočia. Ak ste tam ešte neboli, je najvyšší čas!

Jedna sauna nestačí

V Rajeckých Tepliciach hreje nielen voda vo vnútorných a vonkajších bazénoch. Majú tu až šesť druhov sáun a „návštevníkom, ktorým sa klasické sedenie v saune už zunovalo, predstavujeme zážitkový rituál so saunovým majstrom,“ približuje riaditeľ balneoterapie kúpeľov Peter Lališ. Boli ste už v arabskej saune? Teplota v nej dosahuje „len“ príjemných 45 stupňov Celzia. V soľnej saune je teplota rovnaká, ale dýchacie cesty sa potešia soľnému parnému kúpeľu. Alebo vás láka mentolová či bylinková sauna. Škoda ich nevyskúšať!

