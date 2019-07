Pohár tohto nápoja dvíha riziko rakoviny. V lete ho pijete denne

Aj na pohľad zdravý pohár sa vám môže vypomstiť. Pozor, čo si doň lejete.

Asi neprekvapí, že sladké bublinkové limonády zdraviu neprospievajú. Najnovšie však vedci prišli so záverom, že škodí už aj malé množstvo. Konkrétne, už necelý pohár malinovky môže radikálne zvýšiť riziko rakoviny.

O spojitosti cukru a predčasných úmrtí existujú stovky štúdií. Francúzi na masívnej vzorke sto tisíc ľudí skúmali, ako ovplyvňuje pitie sladkých nápojov niektoré druhy rakoviny. Načo prišli? Už jeden deciliter sladkej koly denne zaútočí na bunky v tele, ktoré majú väčšiu tendenciu vyvolať rakovinu. Obľúbená plechovka vytlačí riziko rakoviny až o 18%, riziko rakoviny prsníka až o 22%.

V podozrení aj džúsy

Nejde však len o sladené nápoje. Najväčším prekvapením bolo, že sa to týka aj „zdravých" stopercentných džúsov. Vedci si to vysvetľujú prítomnosťou cukru. Jeho nadmiera vedie k obezite a tá sekundárne aj k rakovine. No ochorieť môžu aj štíhli. To si odborníci z francúzskej štúdie dávajú do súvisu s ďalšími látkami, ktoré sa do nápojov a niektorých džúsov pridávajú. Konkrétne 4-methylimidazol obsiahnutý najmä v nápojoch s karamelovým zafarbením.

Pre porovnanie ľudia zo štúdie konzumujúci diétne nápoje mali menšiu pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu. Experti však triezvo hodnotia, že títo ľudia väčšinou žijú všeobecne zdravším životným štýlom. Na definitívne závery si teda ešte musíme počkať. Jedno je však isté. Príjem cukru obmedziť na minumum sa oplatí už dnes, hodnotia odborníci.

