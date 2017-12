Posledné nákupy? Pozor na to, čo počúvate! Melódie ovplyvňujú rozhodnutia

Keď je hudba príjemná, všetko okolo nás je zrazu oveľa pozitívnejšie. S koledami je to iné. Niekto ich miluje a niekto zas nenávidí. Prečo to tak je?

Mnohé štúdie potvrdili, že ľudia míňajú viac na kvety, keď im pri tom vyhráva romantická hudba. Vyberajú si drahšie fľaše vína, keď počujú Vivaldiho, a keď sa pustí pomalá skladba, ostanú v reštaurácii sedieť dlhšie. Hudba ovplyvňuje to, akým spôsobom myslíme, cítime a konáme. Keď je príjemná, všetko okolo nás je zrazu pozitívnejšie. Aj tovar v obchodoch vnímame ako kvalitnejší a cenovo výhodnejší, predavači sa zdajú priateľskejší. A čím sme šťastnejší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že medzi regálmi strávime oveľa viac času a minieme viac peňazí.

Vnútorný odpor

Keď sa vám nejaká pieseň zapáči, túžite ju počúvať čo najčastejšie. Ale má to hranice. V určitej chvíli sa piesne presýtite. Domnienka, že vianočná hudba núti zákazníkov minúť v obchode viac peňazí, je podľa vedcov štatistický omyl. Potvrdil to aj prieskum vplyvu kolied na správanie pri nakupovaní, ktorý publikovali v časopise Journal of Business Research. Podľa neho len minimum zákazníkov ostane dlhšie tam, kde vyhrávajú vianočné hity.

Jedným z vysvetlení bolo to, že určitá skupina je na vianočné piesne doslova alergická. No a mnohí, ktorí ich považovali za príjemné, ich znenávideli, lebo ich bombardujú z každej strany. Cítia sa manipulovaní. Ak si už v novembri máme užívať čarokrásne Vianoce, chceme spraviť presný opak. Psychológovia to nazývajú vnútorným odporom a nečudujú sa, že zákazníci z kamenných obchodov idú radšej na internet, kde sa rozhodujú slobodne.

Spomienky rozhodnú

Fascinujúce je, že hoci mnohí dva mesiace nadávajú na koledy, na Štedrý deň si ich pustia. „Všetko závisí od spomienok na detstvo,“ tvrdí muzikoterapeutka Markéta Gerlichová. „Ak ste si koledy spoločne s blízkymi pospevovali, vyvolajú vo vás pozitívne pocity. Koledy si určite nepustia tí, ktorým sa vianočné sviatky spájajú s nepríjemnými spomienkami,“ hovorí odborníčka, že s tým súvisí aj to, či vás rozcítia alebo rozčúlia.

Ak máte dobrú náladu, zapnete si rytmickejšie piesne. V melancholickom rozpoložení pomalé, nevtieravé melódie. „Dynamická hudba nás aktivuje, pri pokojnej lepšie relaxujeme. Najradšej máme hudbu, ktorá je uložená v kolektívnom podvedomí, čiže takú, ktorá je nám kultúrne blízka a rytmicky ide v súlade s rytmom tepu nášho srdca,“ uzatvára odborníčka.

