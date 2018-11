Potraviny, ktoré vám zachránia život

S knihou Ako nezomrieť objavíte potraviny, ktoré dokázateľne pomáhajú pri prevencii pred ochoreniami a predĺžia vám život.

Choroby srdca a ciev, rakovina, cukrovka, vysoký krvný tlak, Parkinsonova či Alzheimerova choroba (a ďalšie). Každý rok si vyžiadajú tisíce ľudských životov

15 porazte

Tak to byť ale nemusí. Naučte sa, ktoré potraviny jesť a aké zmeny v oblasti životného štýlu urobiť, aby ste dokázali nielen predchádzať pätnástim hlavným príčinám úmrtia, ale tiež s týmito chorobami efektívne bojovať. „Dr. Michael Greger je človek s hlavou plnou informácií a so srdcom na správnom mieste! Túto knihu som si kúpil hneď po jej vydaní v angličtine a som nesmierne rád, že bude k dispozícii aj v češtine – vrelo Vám ju odporúčam! Bude to čítanie, ktoré mnohých poučí a niektorých asi šokuje,“ tvrdí známy výživový poradca MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Stravu vyvážiť

Dr. Igor Bukovský sa s autorom stretol osobne a jeho prednáška naňho urobila nesmierne pozitívny dojem. Presne ako kniha Ako nezomrieť. „Prejav doktora Gregera je navyše nielen vzdelávací, ale aj zábavný,“ dodáva Bukovský. Doktor Greger v knihe nepropaguje vegetariánsku alebo vegánsku stravu. Propaguje spôsob stravovania, ktorý je dokázateľne vyvážený na základe vedeckých odporúčaní: jesť čo najviac nespracovanej rastlinnej stravy, využiť maximálne jej výživovú hodnotu a nahradiť určité potraviny variantmi, ktoré podporujú zdravie.

„Pre väčšinu našich hlavných zabijakov platí, že z 80 až 90% tu hrajú rolu negenetické faktory, ako je práve strava,“ píše Michael Greger. To, že ste sa narodili napríklad so zlými génmi ešte neznamená, že sa tieto gény automaticky zaktivujú. Svojou voľbou životného štýlu a stravovaním ich môžete „vypnúť“.

Ako nezomrieť

Kniha Ako nezomrieť je rozdelená na dve časti. Prečo jesť zdravo. A ako jesť zdravo. V prvej časti autor rozoberá úlohu, ktorú môže strava zohrávať pri prevencii, liečbe a zvrátení priebehu ochorení. V druhej časti sa zameriava na praktické aspekty zdravého stravovania. Ako a kedy najlepšie konzumovať tú ktorú potraviny. V čom nám môže pomôcť.

Greger ponúka tipy a konkrétne rady pre nakupovanie a plánovanie jedálnička, aby ste našli čo najjednoduchšiu cestu k zdravému stravovaniu. Vy aj vaša rodina. Prečítajte si úryvok z knihy Ako nezomrieť:

Denná dvanástka doktora Gregera

Strava založená na nespracovaných potravinách rastlinného pôvodu – tento pojem nám je už dostatočne jasný, však? Ale možno sú niektoré potraviny zeleného spektra lepšie než ostatné. Tak napríklad môžete nejaký čas jesť iba zemiaky. To by zodpovedalo definícii diéty založenej na nespracovaných potravinách rastlinného pôvodu – ale nebola by to veľmi zdravá diéta. Nie všetky rastlinné potraviny majú rovnaké zloženie.

Tajomstvo zeleniny

Čím viac informácií som v priebehu rokov získaval, tým viac som si uvedomoval, že nie všetky zdravé potraviny sú zameniteľné. Niektoré potraviny alebo skupiny potravín obsahujú špeciálne nutričné zložky, ktoré inde nenájdeme vo veľkých množstvách. Napríklad sulforafan, úžasná fytochemikália podporujúca detoxikáciu pečene, ktorú som opísal v 9. a 11. kapitole, sa takmer výlučne nachádza iba v zelenine z čeľade hlúbovitých.

Môžete celý deň jesť množstvo iných druhov zeleniny, ale do tela nedostanete ani trošku sulforafanu, kým si nedáte kúsok hlúbovej zeleniny. To isté platí pre ľanové semienka a protirakovinové komponenty lignany. Ako som už spomínal v 11. a 13. kapitole, ľanové semienka v priemere obsahujú stokrát viac lignanov ako iné potraviny. Alebo huby, to nakoniec ani nie sú rastliny; patria do úplne inej biologickej kategórie a môžu obsahovať nutrienty (ako ergotioneín), ktoré inde v rastlinnej ríši nenájdeme.