Potrebujete relax? Stres a prepracovanosť kruto trestajú

Ste unavení, pobolieva vás žalúdok a oslávili ste 20-te narodeniny? Zadržte! Potrebujete relax! Možno bude stačiť aj predĺžený víkend v Tatrách.

Kým sa telo prepracuje na pokraj vyčerpania dáva vám signály. „Ľudia prvé príznaky tetánie dlho ignorujú, zamieňajú si ich za obyčajnú bolesť žalúdka zo stresu alebo ju pripisujú únave či iným ťažkostiam. Je to preto, že prejavy choroby nemusia mať v začiatkoch charakter tetanického záchvatu. Ani pre pocit vnútorného nepokoja človek neuteká hneď k lekárovi,“ hovorí neurologička Zuzana Karnasová Dobšovičová vo februárovom Zdraví, kde sa tetanickému syndrómu venujeme. Ochorenie postihuje najmä mladšie ročníky. Zistite, ktoré príznaky nesmiete ignorovať.

Vystresujete si cukrovku?

Vo februárovom Zdraví sme tiež preskúmali cukrovku. Pribúda totiž stále viac Slovákov, ktorých ku chorobe priviedol hektický spôsob života. Môžete športovať, zdravo sa stravovať a aj tak skončíte na inzulíne! Ako je to vôbec možné? Viac vám prezradia štyria renomovaní odborníci, ktorých sme oslovili k hlavnej téme: Cukrovka zo stresu

Vo februárovom čísle časopisu Zdravie ešte nájdete:

► Čo vám lekár nepovie? Zorientujte sa vo výsledkoch krvi a moču

► Nezačínajte prvý príkrm mrkvou a zemiakom! Z čoho vášho drobca nebude bolieť bruško?

► Žijete v meste? Vaša pokožka starne oveľa rýchlejšie. Ako ju omladiť?

► Slovensko je tretí štát na svete, kde odborníci zaznamenali cicanie ľudskej krvi bzdochou. Alena z Ružinova to zažila na vlastnej koži!

► Poznáte rozdiel medzi inhalovaním a naparovaním? Ak áno, rýchlejšie sa vyliečite

Chýba vám C?

Ste často chorí? Možno vám iba chýba vitamín C! Tvrdíte, že niečo také nie je možné, keď jete dostatok ovocia a zeleniny? Existujú dve skupiny ľudí, ktoré majú extrémnu spotrebu céčka a nie sú to deti ani seniori! Či ste to práve vy, zistíte vo februárovom Zdraví.

Poďte do Tatier

Únava môže súvisieť z nedostatkom vitamínu C, ale nezabúdajte ani na také jednoduché riešenie, že ste prepracovaní. Liek na prepracovanosť existuje! Často zaberá, keď na pár dní vypnete. Hoci len na predĺžený víkend. Užite si ho v Tatrách s februárovým Zdravím, stačí poslať jednu SMS. Možno práve vy budete mať šťastie. Víkendový pobyt pre dve osoby na tri noci v-hviezdičkovom hoteli Horizont Resort máme pripravený pre piatich z vás.

