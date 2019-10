Viete, čo je funkčný tréning? Trénerka vám vysvetlí, prečo ho potrebuje každý

Veľké svaly a štíhle boky sú zbytočné, keď si pohodlne nezaviažete šnúrku na topánke a sekne vás pri každom druhom otočení. Ešte stále si myslíte, že funkčný tréning nepotrebujete?

Čo je funkčný tréning? „Ide o cvičenie, ktoré zabezpečí, aby vaše telo fungovalo. Tak v bežnom živote, ako aj pri rozličných pohybových aktivitách,“ predstavuje podstatu funkčného tréningu Lucia Medeková. „Využíva cviky, ktoré vychádzajú z prirodzených ľudských činností, sú jednoduché, majú široký rozsah pohybu a zapájajú viacero svalových skupín naraz, vrátane veľmi dôležitých hlbokých svalov. Robíte ich denne, podvedome a práve preto je veľmi dôležité, aby ste ich robili správne. Na to je tu funkčný tréning.“

Šesť základných pohybov

Myslíte si, že funkčný tréning sa vás netýka? Každý pravák prirodzene preferuje pohyby pravou rukou. Ľavá postupne slabne, čo môže vyústiť do svalovej nerovnováhy a nesprávneho držania tela. Stav zhorší aj nosenie tašky na jednom pleci alebo dlhé šoférovanie. Funkčný tréning nielen vyrovná svalovú nerovnováhu, ale zníži riziko úrazov a natiahnutia. Tréning sa skladá z kombinácií šiestich základných pohybov a strečingu, pri ktorých sa využíva najmä vlastná hmotnosť a ťažisko tela: Drep, výpad, predklon a úklon, rotácie, ťah, tlak.

Aj športovci sú kriví

Funkčný tréning je vhodný aj ako doplnkový tréning. Vyrovnáva i svalovú nerovnováhu aktívnych a rekreačných futbalistov, tenistov, golfistov či hráčov squashu. Aj pri klasickom posilňovaní sa organizmus zaťažuje viac či menej jednostranne. Ak do rozvrhu vložíte funkčný tréning, môžete predísť zraneniam, bolestiam a preťaženiu. V krížovej oblasti nimi často trpia najmä muži, ktorí sa venujú silovým športom, ktoré si vyžadujú dokonalú techniku. Na funkčný tréning si nájdite čas dvakrát do týždňa. „Ak už máte aj iné tréningy, zaraďte do nich 20-minútový funkčný vstup,“ radí trénerka.

Ohybnosť vás naštartuje

Skladba funkčného tréningu závisí od trénera. Vo všeobecnosti je dôležité, aby sa do pohybu zapájalo čo najviac svalov. Nech sa precvičia aj tie hlboké. Na správnu stabilizáciu tela sú dôležité priečne a šikmé vnútorné svaly na bruchu a na chrbte, ktoré vytvoria pevný korzet. „Pri funkčnom tréningu ide o stabilitu, ale najmä o flexibilitu. Čím ste ohybnejší, tým máte lepší rozsah pri športovaní i pri bežných aktivitách. Zlepšujete si techniku pohybu a cítite sa komfortnejšie a aj sval vyzerá krajšie. Funkcia správne natiahnutého svalu je oveľa lepšia, než keď je sval skrátený,“ približuje odborníčka. Navyše máte viac sily, pretože svaly pracujú komplexne. Ak prvky vykonávate pri vyššej pulzovej frekvencii, zlepšujete si kondíciu.

Telo musí fungovať

Do funkčného tréningu sa nepúšťajte sami. Správne vám ho nastaví tréner, ktorý sa špecializuje na funkčný tréning. Musí brať do úvahy vaše fyzické dispozície a cieľ tréningu. Nebojte sa pýtať. „Ľudia väčšinou idú za víziou peknej postavy alebo za maximálnym výkonom. Zabúdajú, že telo musí byť v prvom rade funkčné,“ dodáva Lucia Medeková. „Darmo vytlačíte v posilňovni stopäťdesiat kilogramov, keď nebudete vedieť pohodlne zdvihnúť spadnutý predmet zo zeme, ale vás sekne, keď sa rýchlo otočíte.“ Funkčný tréning je výborný aj ako rekonvalescencia po zraneniach.