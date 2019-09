Pozor na nástrahy pri vytúženom relaxe: Plesne na nás číhajú v saunách i bazénoch

Užili ste si leto pri bazénoch a už teraz sa tešíte na sezónu wellnesov? Pozor, návšteva verejných kúpalísk, plavární či wellness centier vám môže priniesť nielen vytúžený relax, ale aj „nezabudnuteľnú“ pamiatku.

V bazénoch, saunách či spoločných sprchách nás ohrozujú mykotické ochorenia kože. Plesne tu číhajú na každom rohu. Ich dobrým kamarátom je vlhké alebo teplé prostredie. Toto nepríjemné ochorenie je postrachom pre naše nohy, preto je dôležité venovať mu dostatočnú pozornosť.

Trápi viac ako polovicu populácie

Štúdie za posledné roky preukázali, že na Slovensku trpí mykotickým postihnutím nôh viac než 60 % dospelej populácie, zatiaľ čo plesňové postihnutie nechtovej platničky sa vyskytuje zhruba u 2,5 % populácie.

Plesne sú drobné organizmy, ktoré voľným okom nevidíme. Sú bežnou súčasťou životného prostredia, väčšinou sa vyskytujú vo vode. Prejavujú sa povlakmi, ktoré pripomínajú vatu alebo zamat. Na postihnutom mieste sa vytvorí škvrna tmavého, sivého až čierneho, prípadne zelenkastého zafarbenia.

Infekciu ochorenia kože spozorujeme po pár dňoch a prejaví sa svrbením pokožky. Zatiaľ čo plesňové ochorenie nechtov sa môže prejaviť aj o niekoľko týždňov.

V ohrození

Najnebezpečnejším miestom je okolie bazéna či sauny, kde sa môžu vyskytovať rôzne druhy plesní. Toto ochorenie môžete dostať najľahšie práve vtedy, ak máte na pokožke praskliny alebo trhliny či drobné zádery. Aby ste sa riziku vyhli, mali by ste sa v okolí bazénov pohybovať výlučne v šľapkách a nie s bosými nohami. Dbajte tiež na to, aby ste v teplom a vlhkom prostredí nenechávali na sebe schnúť mokré plavky. Hrozia tak nielen kvasinkové infekcie, ale aj bakteriálne ochorenia.

Veľký pozor by si mali dávať ženy, ktoré opakovane trpia kvasinkovou infekciou. Najčastejšie táto infekcia vzniká vo verejných bazénoch s termálnou vodou, pretože sa do vody v bazéne pridávajú dezinfekčné prípravky, ktoré narúšajú prirodzenú rovnováhu v intímnych partiách. Na premnožení kvasiniek sa taktiež podieľa nosenie mokrých alebo vlhkých plaviek.

Na plesňové ochorenia môžu doplatiť aj muži. Najviac ohrození sú muži so zníženou imunitou, alebo ak majú poranenú pokožku po holení.

