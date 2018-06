Praskáte kĺbmi? Počúvajte. ZVUK prezradí, či si škodíte

Leziete úmyselným pukaním hánok len na nervy alebo aj do náruče artrózy?

Ani vy neznášate praskanie prstov, ktoré sa vám ozýva za ušami v autobuse, od kolegyninho stola alebo doma pred telkou z vedľajšieho kresla? Ťažko pochopiť, čo niekoho k zlozvyku vedie. Vedci už dávnejšie zistili, že prenikavo chrumkavá šupa pripomínajúca lámanie kostí v skutočnosti priamo s kosťami nesúvisí. „K puknutiu dôjde, ak sa natiahnu kĺby prstov. Obklopuje ich kapsula naplnená kvapalinou. Je z plynov, väčšinou dusíka, a slúži ako mazivo. Keď si prst vytiahnete z kĺbu alebo ním prasknete, kapsulu natrhnete a tlak v kvapaline znížite. To je zvuk, ktorý počuť,“ vysvetľuje chiropraktik Ryan Curda zo San Diega.

Pukanie v sánke nepodceňujte, pomôže vám dlaha

Matematika bublín

Kanaďania si dali tú námahu, že pukanie hánkami skúmali magnetickou rezonanciou. Dospeli k záveru, že za zvuk v skutočnosti nemôže prasknutie bubliny, ale vytvorenie tlaku rýchlym oddelením bubliny a kĺbu. A ešte viac presnosti do krehkej záležitosti najnovšie pridali vedci z francúzskej École polytechnique. Povedali by ste, že to, ako často vám kĺby rupnú, sa dá spočítať rovnicou? Matematika praskajúcich bublín podľa Abdula Barakata spočíva v zrátaní zmeny tlaku v tekutine, keď sa kĺby roztiahnu, ďalej nafúknutia a spľasnutia bubliny a následnej ďalšej zmeny tlaku. Zložité? Stačí rozumieť jednému: kĺby sú po celý čas v bezpečí.

Boľavé kĺby trápia už mladých, hoci nemusia: 4 veci, ktorými to zmeníte

20 minút pokoj

Zároveň to vysvetľuje, prečo niekto prstami prasknúť nedokáže. „Priestor medzi kĺbmi má príliš veľký,“ vysvetľuje Barakat, že tlak sa nemá kde vytvoriť. A dobrá správa. Ani ten, kto puká, nemôže to robiť večne. Ak tak práve urobil, do ďalšej rany máte minimálne dvadsať minút pokoj. To je totiž čas potrebný na to, kým sa plyny v kvapaline medzi kĺbmi znova vytvoria. Alebo máte chuť na pomstu päsťou? Expert má pre vás lákavý tip: „Čím rýchlejšie kĺbmi trhnete, tým rýchlejšie zmeníte tlak. Tým je väčšia pravdepodobnosť, že vytvoríte kĺbovú trhlinu.“

Zlomíte kĺby?

Zdá sa však, že ak zlozvyk nepotrestajú vyčítavé pohľady okolia, už nič. Domnienky, že by takáto prstová gymnastika viedla k artróze či artritíde, zatiaľ žiadne vedecké štúdie nepotvrdili. „Praskanie pri manipulácii s kĺbmi rúk, keď vo výstelke vzniknú bubliny v dôsledku podtlaku, je normálne. Na artrózu poukazuje praskanie z pohybu vznikajúceho trením zmenených kostných štruktúr,“ vysvetľuje reumatológ profesor MUDr. Ivan Rybár. Ak teda pri vyťahovaní prstov necítite bolesť, kĺby nie sú opuchnuté ani červené, môžete byť pokojní. V každom prípade, aspoň štipku zdravého rozumu. Násilné a opakované namáhanie kĺbov obťažuje minimálne vašu spoločnosť. A hoci telu neškodí, ani mu nepomáha.

Blok v chrbtici? Zistite, pre ktoré miesto horšie počujete a neláka vás SEX

Trháte krk?

Zvyknete si prasknutím naprávať zaseknutý krk či kríže? Dobre počúvajte, či si neškodíte. „Praskanie v kĺboch, ktoré je silnejšie, zvučnejšie, trvá kratšie a končí sa náhle, nie je zdraviu škodlivé. Trenie kĺbov kostí zmenených artrózou však nasilu a bez príčiny nevyvolávajte, môže spôsobiť drobné poškodenie kĺbov. Znie oveľa tichšie, trvá dlhšie v priebehu celého pohybu napríklad ohýbania kolena,“ vysvetľuje doktor Rybár.

Čítajte aj: