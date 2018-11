Pravda o vitamíne D. 10 faktov, ktoré by ste o ňom mali vedieť

Väčšinu získame zo slnečných lúčov. Ak je ho však málo, telo trpí. Viete, či ho máte v zime dostatok?

Nebolo by skvelé, ak by jeden vitamín dokázal spevniť kosti, chránil vás pred cukrovkou, roztrúsenou sklerózou, rakovinou, srdcovými chorobami a depresiou? Alebo dokonca by vám pomohol schudnúť? Zatiaľ čo odborníci nepodporujú myšlienku „zázračnej tabletky", zároveň však vysvetľujú význam vitamínu D, ktorý pochádza z reakcie našej pokožky na slnečné svetlo, niekoľkých potravín a výživových doplnkov. Naučte sa fakty o tomto slnečnom vitamíne. Zistite, prečo a koľko ho potrebujete, čo robiť, keď je ho málo a kedy ho dopĺňať.

Načo ho potrebujeme

Vitamín D je rozhodujúci pre silné kosti od detstva až po starobu. Pomáha telu absorbovať vápnik z potravy. U starších dospelých s osteoporózou denná dávka déčka a vápnika pomôže predchádzať zlomeninám a krehkým kostiam. Deťom vitamín D zabezpečuje zdravý vývoj kostí. Vo zvýšenej dávke ho tiež potrebujú tehotné a dojčiace ženy. Ale potrebujeme ho dopĺňať všetci, pretože v zimných mesiacoch ho nemá dostatok takmer nikto z nás.