Prečo je pečeň TOP orgán? 10 zaujímavostí, ktoré by ste o nej mali vedieť

Jeden z najdôležitejších orgánov v tele má neuveriteľné schopnosti a viac než 500 funkcií.

Pečeň je pre organizmus mimoriadne dôležitá. Filtruje škodlivé látky z krvi, podieľa sa na trávení a látkovej výmene. Vytvára tekutinu nazývanú žlč, ktorá pomáha stráviť jedlo a je dôležitou čističkou tela. To je však len začiatok. Tento úžasný orgán vykonáva v tele viac než 500 funkcií. Odborníci z portálu WebMD vypracovali niekoľko zaujímavostí, ktoré by ste o pečeni mali vedieť.

Čítajte aj: Chorá pečeň nebolí. 12 tipov pre záchranu, už tri napravia veľké škody

Regeneračná schopnosť

Vedeli ste o tom, že pečeň je jediný orgán, ktorý dokáže v tele dorásť? Ak vám zranenie alebo choroba poškodí pečeň, lekári môžu v niektorých prípadoch odobrať až tri štvrtiny bez toho, aby ju zničili. Regeneračná schopnosť pečene je skutočne unikátna. Obsahuje veľké množstvo kmeňových buniek.

Ak pečeň z nejakého dôvodu stratí svoju časť, aktivuje tieto kmeňové bunky. Tie zabezpečia, že pečeň dokáže v priebehu niekoľkých týždňov dorásť do pôvodnej veľkosti. Podobne to funguje aj opačne. Pri transplantácii je možné odobrať darcovi orgánu polovicu z pečene, do dvoch mesiacoch dorastie darcovi aj tomu, kto transplantáciu podstúpil.

Čo by ste mali o pečeni určite ešte vedieť? Čítajte ►►►