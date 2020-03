Prečo musel Ján Jackuliak z predstavenia rovno do nemocnice na infúzie?

Herec Ján Jackuliak (41) sa popri práci v divadle, filme aj televízii stará o synčeka Tea a ani päť rokov od svadby si nevie vynachváliť manželku Barboru. Aké bolesti ho dohnali do nemocnice?

Často vás vídať so synčekom. Ste na rodičovskej dovolenke?

Manželka už nastúpila do práce. Rodičovská dovolenka sa finančne nevyplatí, takže sa navzájom dopĺňame. Ale Teo začal už v septembri chodiť do jaslí. Strašne sme sa báli, ako bude reagovať. Najprv bol aj plač, ale do hodiny nám poslali fotku, ako celý vysmiaty tlačí fúrik. Je po manželke Barbare, neskutočne pozitívne nastavený, vysmiaty...

Vaša žena je taliančinárka, nehovorí s Teom po taliansky, aby bol bilingválny?

Zatiaľ nie, hľadáme spôsob, ako ho k tomu dostať. Hovorí sa, že nie je dobré hovoriť s dieťaťom dvomi jazykmi naraz. Ja tak dobre po taliansky neviem, musím používať slovenčinu. Tak uvidíme, zatiaľ to neriešime, ale je to v pláne.



S Barbarou Henterovou sa vzali v tichosti v roku 2015.

Stihnete popri synovi a práci aj niečo iné? Rád varíte, športujete...

Varenie ma fakt baví a chutí to celej rodine. Ale keď varím synovi, musí mi ingrediencie pripraviť Barbara, aby som tam nedal niečo navyše. No a športovať teraz veľmi nestihnem, ale snažím sa aspoň dvakrát týždenne odbehnúť na hodinku do posilňovne, ktorú máme blízko domu.

Prečo ste sa ako tínedžer vybrali z Lučenca do Košíc študovať herectvo?

Ako ku mne prišla informácia ísť študovať herectvo, ani neviem vysvetliť. Zrazu som sa pre to rozhodol, hoci som ešte ani nevedel, že sa to dá. A sesternica, ktorá v Košiciach študovala operný spev, mi povedala, že tam na konzervatóriu existuje aj štúdium herectva. Tak som v štrnástich zbalil kufre a odišiel z domu na internát. Bola to pre mňa svojím spôsobom obrovská záchrana, pochopil som mnohé záležitosti života. Neskôr som odišiel na vysokú školu do Brna, bol som v Prahe, s predstaveniami Golden Broadway a West Side Story sme precestovali celú Európu, od Portugalska po Fínsko. Asi som to mal nejako vo vienku...



Herec je fyzicky veľmi zdatný, aj keď popri malom synovi má na šport menej času.

Pri nacvičovaní muzikálu Robin Hood ste si pred rokmi vážne poranili koleno. Už je to v poriadku?

To zranenie ma vtedy úplne odstavilo na celý rok. Nemohol som nič robiť. Cvičili sme s Jánom Ďurovčíkom bitku v pražskom divadle Kalich. Na malom javisku bolo naraz asi sedemnásť ľudí. Padal som asi z trojmetrovej výšky a vo vzduchu som sa musel vyhnúť jednej účinkujúcej, ktorá držala v ruke divadelný nôž. Ako som dopadol, noha sa mi zvrtla v kolene a koniec. Ešte po niekoľkých mesiacoch mi z kolena ťahali vodu. Operáciu som neabsolvoval, ale aj takmer po desiatich rokoch mám následky. Zvažujem, že si to dám poriadne spraviť. Som v rukách jedného fantastického doktora.

To bolo jediné pracovné zranenie?

Myslím, že áno. A raz ma pred divadelným predstavením v Brne zrazu chytil záchvat dny. Opuchol mi palec na ľavej nohe. Bola to strašná bolesť, myslel som, že na javisku umriem. Hrali sme dobrodružnú hru od Julesa Verna, kde som mal skákať zo skál, ale ja som ich len obchádzal, preklínal... A rovno z predstavenia som musel do nemocnice na infúzie. Odvtedy sa mi to stalo ešte dvakrát, ale už mám krv v poriadku, spôsobuje to vysoká hladina kyseliny močovej. Musel som držať diétu, nepiť pivo, alkohol, nejesť mastné, nič čo obsahuje puríny, teda asi 90% bežných jedál. Ale keď ide o zdravie, vydržíte.

Aj keď ide o prácu, vydržíte. Vraj ste raz museli pre rolu poriadne schudnúť.

Film Špunti na vode sa točil v lete. Režisér si ma premeral a povedal, že by bolo dobré, keby som schudol. Mal som na to tri mesiace a prešiel som na strašnú diétu. Chudol som pod dohľadom odborníčky, takže mi to neublížilo, ale bol to trojmesačný boj. Zhodil som riadne, mal som byť taký šľachovitý koniar. No je to moja práca...



Že mu nie je cudzia ani komediálna rola ukzázal v predstavení Vibrator-Play v divadle Aréna.

Nejako vám prischli najmä záporné roly. Prečo?

Veď sa pozrite na moju tvár... Ale u mňa je to tak. Keď som nastúpil do seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a hral som nepríjemného, sebeckého doktora Danka, tak všetci o mne hovorili – však on je taký. Potom som dostal rolu Igora v Búrlivom víne, ten je jednoduchší dobráčisko z dediny, zase všetci hovorili – on je taký. Keď som v českej Ordinácii hral násilníka a týral doma ženu, zase to bolo – však on je taký. Dokonca si jedna pani predo mnou na ulici odpľula. Ale som len rád, ak moje herectvo pôsobí tak presvedčivo, že hovoria „on je taký“.

Herci záporné úlohy chvália, že je čo hrať.

Je to pravda. V seriáli Nový život síce nemám veľkú postavu, hrám úplného debila, zlého učiteľa telocviku, ale fakt je čo hrať!

Nenosíte si negatívne pocity svojich postáv aj domov?

Po natáčaní seriálu to hneď vypínam. Ale po predstavení v divadle, kde sa koncentrujem na rolu dve hodiny, som sa to musel naučiť vypnúť. Trvá mi to asi desať minút, musím sa z toho upokojiť, vyčistiť, urobiť si psychohygienu. Sú dve základné herecké školy – buď svoju rolu prežijete, alebo ju zahráte. Typickým príkladom je Dustin Hoffman, ktorý to prežíva, a Steve McQueen ktorý to hral. Oba tieto spôsoby fungujú. Ja som ten, ktorý to prežíva.

Zrušili ste svoje facebookové konto, „zahodili“ počítač, ale veselo fungujete na Instagrame. Zmenili ste názor?

Nezmenil, ale to je niečo celkom iné. Od môjho hereckého kouča mám odporúčanie, že práve podľa tých fotografií si občas produkcie vyhľadávajú typy. Existuje dopyt a ja takto robím ponuku v rámci svojej práce. Je to svojím spôsobom premyslená taktika. Ide teda o pracovnú pomôcku, nič viac. Zverejním napríklad svoj štýl obliekania, prezentujem svoju prácu a veľmi jemne rodinu. Sociálne siete beriem ako dosť veľké nebezpečenstvo. Počítač používam len na prácu, inak nie. A už asi osem rokov nepozerám televíziu.

Ani správy?

Tie v žiadnom prípade. Čítam jeden denník a aktuality si pozriem na internete, nič viac.



Doktor Danko v Ordinácii v ružovej záhrade bol v podaní Jackuliaka, ako inak, nepríjemý chlapík.

Vášmu oteckovi a aj sestre praskla tepna v mozgu. Je to dedičné? Musíte byť zdravotne pod kontrolou?

Je to dedičné. Bol som na kontrole u neurologičky a povedala, že som v poriadku a podľa mojich výsledkov stačí kontrola na magnetickej rezonancii raz za päť rokov. Ale ja chcem ísť radšej každý rok. Pre vlastný pokoj.

Svojho času ste skončili v nemocnici pre prepracovanosť. Už si dávate pozor?

Mal som vtedy dosť ťažké obdobie v súkromí a pracoval som 365 dní v roku. Robil som v Mestskom divadle Brno a neviete si predstaviť, čo je to za makačka, úplná manufaktúra. Potom som bol v Národnom divadle v Brne, kde bola šialená atmosféra. Všetko sa to tak nejako vystupňovalo. Ale veci, ktoré sa o mne vtedy popísali v novinách, boli hotové katastrofy. Nevedel som, odkiaľ tí autori berú informácie a prečo píšu také zlo. Nebolo to také vyhrotené, že by som bol úplne mimo. Vôbec som to vtedy nepochopil. Až teraz chápem, že na Slovensku to tak funguje. Stačí malé zlyhanie a už sa na vás zlietnu supy. Ale bolo to na niečo dobré. Všetko v živote sa mi absolútne vyčistilo a zároveň som zistil, kto sú moji najbližší ľudia. A to bolo zaujímavé...

Na novších fotkách vám z výstrihu vykúka tetovanie. Niečo špeciálne?

Prišla taká druhá puberta, pri synovi. Mám vytetované jeho meno, mapu sveta s miestami, kde som bol, vzadu na chrbte mám ešte nejaké osobné veci, ktoré ma spájajú s prírodou. Ale už som skončil. Keď prídem do maskérne pri nakrúcaní filmu trochu zalamujú ruky. Napríklad erotickú scénu vo filme Malá ríša som musel nakrúcať v košeli. Nakoniec to vyzeralo aj lepšie.

Máte nejaké zaujímavé pracovné ponuky?

Mám dve výborné ponuky z Česka, jeden film ma čaká tu na Slovensku, budem nakrúcať ešte seriál-krimitriler, na ktorý sa teším, len ešte o ňom nemôžem hovoriť. A v Prahe ma čaká aj pekné divadlo, muzikál Hamlet a rola Claudia, na to sa tiež veľmi teším.



Foto: Michal Šebeňa

Testosterón vybíjam

Kedysi mal herec na Morave svojho guru, ktorého navštevoval. „Naučil ma ako stavať domy, pracovať s drevom, porozumieť prírode, telu, pestovať zeleninu, ovocie. Dosť mi to dalo. Pochopil som napríklad, že testosterón niekedy treba vybiť manuálnou prácou. Dnes to robí málokto, ale ja áno.“

Dve priezviská

Ján Jackuliak rád spomína na pôrod syna Tea Hantera Jackuliaka (1,5), ktorý sa narodil presne vo vypočítanom termíne. „Bolo to veľmi silné. Držal som manželku za hlavu a rozprával jej krásne veci.“ Chlapček má priezviská po oboch rodičoch.

