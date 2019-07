Prečo neodpisuje?! Rozišiel sa s vami bez slov a vysvetlenia?

Mali ste pocit, že to bola láska, a teraz márne čakáte na vysvetlenie alebo ospravedlnenie. Dôvod na depresiu, že nestojíte ani za pár slov? Kdeže, zvykajte si na nový spôsob rozchodu.

Ghosting je čím ďalej typickejším koncom vzťahov. Vymeníte si čísla, prepojíte sa na sieťach, pred prvým stretnutím prečetujete pokojne aj niekoľko hodín. Vidíte sa off-line, dvakrát, možno aj viackrát. A zrazu... nič. Profily na sociálnych sieťach sú stále aktívne, SMS doručené, maily sa nevracajú, ale odpoveď neprichádza žiadna. Váš náprotivok je takzvaný ghoster – využil možnosti on-line komunikácie a jednoducho vzťah opustil. Podľa „duchov“ to nie je zbabelosť ani neúcta k druhému, ale len diskrétny a pohodlný spôsob, ako dať najavo, že nemajú záujem. Nie je to vaša chyba, neurobili ste nič zle, len to nebolo ono. A vysvetľujte to niekomu, koho poznáte vlastne len pár hodín, hovoria duchovia na svoju ospravedlnenie.

Aby nedúfal

Podľa psychologičky Michaely Miechovej je to rozchod ako každý iný. „Ak sa vám partner naozaj veľmi páči, často hovoríte o budúcnosti a sami si predstavujete, aká by vaša spoločná budúcnosť mohla byť, potom budete veľmi ranený. Prípadne budete čakať, že sa znovu objaví, a podvedome si nepustíte nikoho nového do života,“ hovorí odborníčka. Čím viac takýchto neuzavretých rozchodov zažijete, tým horšie ich ponesiete a začnete viniť seba. Na psychológov sa potom ľudia obracajú s prosbou o analýzu vzťahu. Chcú vedieť, čo sa stalo, prečo sa to tak skončilo a čo je na nich zlé. Na to im, samozrejme, nikto neodpovie. „Stačí aj krátka správa, že niekto nie je váš typ. Dotyčný potom nebude zbytočne čakať a dúfať,“ odporúča psychologička. Nie je to žiadna veda, len slušnosť – ak nie je koniec komunikácie vzájomný, tak sa vyjadrite.

Novinka? Nie celkom

Samotné prerušenie kontaktu ako znamenie konca vzťahu však nie je žiadna novinka. Dnes sa hovorí o fenoméne medzi mladými, ale početné skúsenosti s ním majú aj starší ľudia využívajúci služby online zoznamiek. V skutočnosti ghosting v nejakej situácii zažil alebo využil takmer každý z nás. Stačí si spomenúť na letné lásky, letmé známosti z diskoték či iných spoločenských akcií, ale aj na ukončenie príliš komplikovaných alebo neaktuálnych kamarátstiev. Najväčšou novinkou je tak vlastne samotný termín ghosting. Takéto ukončenie vzťahu je dnes len viac na očiach, pretože vďaka digitálnym technológiám sa mení spôsob komunikácie. Máme viac možností byť s ostatnými vo virtuálnom kontakte a môžeme s nimi stráviť oveľa viac času ako v období, keď sme boli odkázaní len na stretnutie zoči-voči. Na reálne rande tak idú potenciálni partneri s jasnou predstavou, s kým sa majú stretnúť. Ak sa od reality príliš líši, s veľkou pravdepodobnosťou vzťah ukončia skôr, než sa mohol vôbec začať. Aj preto, že čety, SMS alebo napríklad sociálne siete používateľom ponúkajú jednoduché riešenie – zmazať, neodpovedať, ignorovať. Šanca na ďalšie osobné stretnutie je mizivá, tak prečo strácať čas nepríjemným vysvetľovaním?

