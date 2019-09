Prečo účinky dovolenky trvajú tak krátko? Ak robíte túto chybu, ako liek nefunguje

Sotva ste nastúpili do práce a už čelíte večnému stresu a zhonu. Namiesto prívalu energie ste opäť tam, kde predtým. Cítite sklamanie? Nie ste v tom sami!

Dovolenka má byť obdobím pohody a radosti. Návrat do reality môže byť preto o to tvrdší.Autor: Shutterstock

Celý rok sa tešíme na leto, aby ste počas pár dní voľna načerpali stratené sily. Sústredíte sa na príjemný čas prežitý v pohode a chcete zabudnúť na stres a pracovný stereotyp. Lenže sotva sa vrátime späť do zamestnania, čerstvo získaná energia sa stráca v nedohľadne. Blahodarné psychické a fyzické prínosy dovolenkových dní sa postupne míňajú a váš mozog znovu zažíva každodenné problémy. Cítite sklamanie? Nie sme v tom sami!

Podľa prieskumu inštitútu IFOP takmer dve tretiny Francúzov si myslí, že pozitívne účinky dovolenky rýchlo vymiznú. Viac ako polovica opýtaných v prieskume uviedla, že je rovnako unavená ako pred dovolenku. Prečo je to tak? Podľa francúzskeho profesora Michela Lejoyeuxe sme sa o účinky letnej pauzy pripravili práve preto, že sme od nej príliš veľa očakávali. „Často pozeráme na dovolenku ako na zázračnú liečbu, ktorej účinky porazia našu únavu a preťaženie, a predovšetkým budú trvať večne. Dovolenka znamená radosť a odpočinok, nie však zmenu života,“ upozorňuje odborník.

Dôvodom prehnaných nárokov je aj spoločnosť, ktorá od nás žiada čoraz viac, píše francúzsky denník Le Figaro. Musíme dokonale obstáť v úlohe rodičov, pestovať spoločenský život a byť profesionálne úspešní. Aby sme to všetko zvládli, je dôležité si obnoviť raz za čas sily. Chceme byť novou bytosťou, ktorá myslí a žije inak, ktorú dovolenka radikálne zmení. Lenže práve to je kameň úrazu. „Ak máme komplikovaný vzťah k práci, dovolenka to nevylieči,“ cituje denník profesora Lejoyeuxa.

Zúrivé tempo

Aby vás neovládla panika, únava a beznádej hneď po návrate z dovolenky, podľa psychológa Sébastiena Hofa hrá nezanedbateľnú úlohu efektívne organizovanie pracovných povinností. „Zintenzívnenie práce je reálnou vecou. Za našej neprítomnosti sa pracovné úlohy nahromadili a po návrate z dovolenky tak začíname v zúrivom tempe,“ vysvetľuje psychológ. Odborník radí sa dostatočne hýbať a vyčleniť si chvíle pre seba. „Je nevyhnutné venovať sa rodinným aktivitám, milostným a priateľským vzťahom. Treba však akceptovať, že tento čas už nebude tak intenzívny ako počas dovolenky," zdôrazňuje Hof.

Potrebujete odstup

V niektorých situáciách a na uľahčenie organizácie práce všedných dní psychológovia radia vziať si papier a ceruzku a spísať, v čom reálne tkvejú vaše každodenné úlohy a priority. Ide o to, aké postavenie má zamestnanie vo vašom živote. Psychológ Hof pripomína: „Spýtajte sa sami seba, v ktorých ďalších oblastiach sa cítite dobre, a vyčlente si čas, aby ste si urobili od práce odstup a vrátili sa k tomu, čo je pre vás podstatné.“

