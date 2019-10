Prekvapivé odhalenie! Doprajete si priveľa jedla? Tuk vám upcháva dýchacie cesty

Nadmerná telesná hmotnosť mení štruktúru dýchacích ciest a zužuje ich. Najnovšie zistenia menia pohľad na obezitu.

S kilami navyše prichádzajú aj mnohé zdravotné problémy, ktoré sú všeobecne známe. Napríklad tukové usadeniny v cievach môžu vážne ohroziť srdce. Vedci však prišli so zisteniami, ktoré po prvýkrát spájajú nadváhu s hromadením tuku v pľúcach. Hoci sa doteraz predpokladalo, že ťažkosti s dýchaním majú obézni ľudia z dôvodu vonkajšieho tlaku telesného tuku na pľúca, vďaka austrálskym výskumníkom už vieme, že to môže byť aj inak.

Objav je dôležitý hneď z niekoľkých dôvodov. Okrem toho, že sa doteraz neuvažovalo o hromadení tuku v dýchacích cestách, odborníci tvrdia, že tieto tukové usadeniny vyvolávajú zápal a menia normálnu štruktúru tkanív, z čoho môžu vznikať rôzne ochorenia. Zistenia potom dali do priamej súvislosti s astmou, ktorá sa často objavuje práve u ľudí s kilami navyše.

Príliš veľa

Bádatelia k záveru, ktorý mení doterajšie predstavy o nadváhe a obezite, dospeli vďaka analýze vzoriek pľúc 52 ľudí. Z nich 16 zomrelo na astmu, 21 malo astmu, ale príčina smrti bola iná a 15 zomrelých nikdy nemalo príznaky astmy. Výsledky pitiev jasne odhalili viditeľnú súvislosť obsahu tuku v pľúcach s telesnou hmotnosťou. Čím bol index BMI vyšší, tým väčšie množstvo tuku v pľúcnych tkanivách našli.

„Zistili sme, že nadbytočný tuk sa hromadí v stenách dýchacích ciest, kde zaberá priestor a zdá sa, že v pľúcach zvyšuje zápal. Myslíme si, že toto spôsobuje zužovanie dýchacích ciest, čo obmedzuje prúdenie vzduchu dovnútra a von z pľúc a môže to prinajmenšom sčasti vysvetliť zhoršené symptómy astmy,“ uviedol doktor Peter Noble z University of Western Australia v Perthe, ktorý na štúdii pracoval.

Zásadný význam

Elizabeth Sapey, predsedníčka vedeckého výboru British Thoracic Society, uviedla, že to bolo po prvýkrát, kedy sa ukázalo, že telesná hmotnosť ovplyvňuje štruktúru dýchacích ciest v pľúcach. „Vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt obezity by táto štúdia mohla mať zásadný význam, pretože nám pomáha pochopiť, prečo je astma častým zdravotným problémom a umožní nám hľadať nové spôsoby, ako zlepšiť liečbu tohto respiračného ochorenia,“ uviedla.

Ďalšie bádanie

Nový objav prináša ďalší presvedčivý argument na to, prečo si udržať telesnú hmotnosti v rozumných medziach. Isté je, že potrebujeme lepšie porozumieť obezite a jej následkom, ako aj nájsť lepšie spôsoby na riešenie, a to rýchlo. Do roku 2025 sa totiž odhaduje, že 18 % mužov a 21 % žien na celom svete bude trpieť obezitou.

Ďalšou otázkou je, či sa účinky s úbytkom hmotnosti môžu zvrátiť - napríklad či by sa pri pravidelnom cvičení a zdravej výžive hladina tukov v pľúcach začala znižovať. Podľa expertov by preto bolo zaujímavé zistiť, či pri strate hmotnosti nastane opačný zlepšujúci efekt. Na to je však potrebný ďalší výskum.

