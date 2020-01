Pri kýchaní hovoríte na zdravie? Radšej utekajte! Vírusy sa šíria neuveriteľnou rýchlosťou

Poznáte bezpečnú vzdialenosť, pri akej sa nenakazíte od chorého človeka? Budete prekvapení, kam až nebezpečné mikróby doletia.

Pri striedaní chladnejších a sychravejších dní je výskyt kýchajúcich a kašľajúcich ľudí vyšší. Zabrániť šíreniu vírusov i baktérií, spôsobujúcich rôzne, hoci aj bežné infekčné ochorenia, je tak omnoho zložitejšie, najmä ak si chorý nezakryje ústa. To všetci vieme, tušili ste však, akou rýchlosťou a do akej vzdialenosti sa choroboplodné zárodky dokážu dostať? Ich životaschopnosť vás prekvapí!

Ak hovoríte na zdravie, keď niekto pri vás kýchne, radšej „utekajte“. Teda pokiaľ je to možné, snažte sa dostať do bezpečnej vzdialenosti, aby ste sa vyhli plnej dávky od chorého. Nákazlivé vírusy a baktérie sa môžu šíriť omnoho ďalej a rýchlejšie, než ste si doteraz mysleli. Vedci z anglickej University of Bristol hodnotili prežitie mikróbov v aerosólových kvapôčkach pri kašli a kýchaní. Zistili, že chorý človek môže takto do prostredia vypustiť okolo 100-tisíc nákazlivých mikróbov, a to rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu.

Kritické minúty

Tieto aerosóly môžu prenášať vírusy, ktoré spôsobujú napríklad chrípku, respiračné ochorenia, ale aj klasické nachladnutie. Patria tam tiež baktérie, ako sú Streptococcus pneumoniae alebo Haemophilus influenzae. Najkritickejší čas na šírenie týchto choroboplodných zárodkov je podľa vedcov v prvých minútach po kýchnutí a kašľaní. „Tento typ prenosu je veľmi nebezpečný, pretože si nevyžaduje bezprostrednú blízkosť medzi chorými a ostatnými. Miniatúrna veľkosť mikróbov zvyšuje potom pravdepodobnosť, že preniknú hlbšie do pľúc,“ povedala pre portál Healthline Allen Haddrell, jedna z autoriek štúdie.

Dlhá doba

Kým aerosóly, ktoré prenášajú bacile, nakoniec spadnú na zem, prejde určitý čas. „Vzhľadom na malú veľkosť kvapôčok bioaerosolu, u ktorého je priemer menší ako je šírka ľudských vlasov, môžu zotrvať vo vzduchu po rôzne dlhú dobu - od sekúnd až do týždňov,“ prekvapila vedkyňa Haddrell. Ešte zaujímavejšie je, že tieto mikróby dokážu doletieť až do vzdialenosti 4 metrov a ak sa nachádzajú vo väčších kvapôčkach vody, prežijú aj 45 minút. Čo je dostatočne dlho na to, aby sa zachytili na oblečení alebo aby ste ich vdýchli dávno po tom, čo chorý opustil napríklad MHD či výťah.

To znamená, že ich biologický rozpad a zánik je rôzny a závisí od typu baktérie a veľkosti vykašľaných kvapôčok slín do prostredia. „Je to preto, že niektoré z baktérií sú odolné voči rýchlemu biologickému rozpadu, a tak zostávajú životaschopné v miestnosti dostatočne dlho na to, aby vytvorili riziko prenosu infekcie. Najmä u ľudí s respiračnými problémami, ako sú pacienti s cystickou fibrózou,“ dodáva odborníčka.

