Príbeh: Architekt Matúš má šťastie v nešťastí. Atopický ekzém mu zmenil výzor

Vidieť ho na povrchu, no problém je vnútri. Atopický ekzém nie je len ochorenie pokožky. Ide o výsledok prehnaných imunitných reakcií tela, ktoré môžu potrápiť viac než cukrovka či hypertenzia.

Všetci na ňu upierajú pohľad. Je nepríjemná, bolestivá a trýznivá, a to nielen navonok, ale tiež vnútri. Kým ochorenia ako cukrovka alebo hypertenzia na ľuďoch bežne nezbadáte, tí s atopickou dermatitídou, čiže ekzémom, svoj problém vystavujú okoliu. Naša koža a stav, v akom sa nachádza, totiž výrazne ovplyvňuje prvý dojem, ale aj celý život.

Pri atopikoch choroba rozpráva za nich a spôsobuje im mnohé psychické a spoločenské problémy. Hoci je atopický ekzém mimoriadne rozšírený problém, pretože ide o najčastejšie chronické a zápalové ochorenie kože u detí, neobchádza ani dospelých, ba ani množstvo mýtov, ktoré sa s ním spájajú.



Svoj príbeh s atopickým ekzémom si nesie aj Matúš Bišťan. Zdroj foto: Agentúra Accelerate

Večne opálený

Architekt Matúš Bišťan má šťastie v nešťastí. Hoci atopický ekzém u neho naplno prepukol až v dospelosti, vyzerá ako večne opálený alebo presnejšie mierne spálený zdravý muž. „Choroba ma zasiahla v období, keď som bol najviac aktívny, a to tesne pred tridsiatkou. Narodilo sa nám tretie dieťa, zariaďovali sme si byt, bol som pracovne vyťažený aj unaháňaný a zrazu u mňa prepukol celotelový kožný zápal. Nebolo ho možné liečiť a nebolo ho možné ani zvládnuť. S tým súviseli mnohé ďalšie problémy, napríklad nedostatok spánku, zlý psychický stav a, samozrejme, hľadanie vhodného spôsobu liečby. Trvalo dva roky, kým som našiel človeka, ktorý bol schopný skutočne mi pomôcť,“ spomína, ako mu atopická dermatitída pred desiatimi rokmi nabúrala plány. Choroba totiž prišla v citlivom období, keď mal rodinu držať on ako muž, namiesto toho ho podržala manželka.

Pod kontrolou

Matúš prešiel naozaj ťažkou cestou. Najskôr sa liečil doma, potom skončil v nemocnici, nasledovala kúpeľná liečba, no nič z toho mu neprinieslo skutočné zlepšenie zdravotného stavu. „Keď videl môj obvodný lekár, v akom stave som, spomenul si na jednu lekárku špecializujúcu sa na takéto kožné problémy. Odkedy som u nej, ekzém mám pod kontrolou a je pre mňa znesiteľnejší,“ vysvetľuje architekt z Modry, ako sa musel naučiť žiť s atopickým ekzémom. Dnes by ste nezistili hneď, že má kožný problém, mierne začervenaná pokožka pripomína čerstvé opálenie. „Mám výhodu, že mi ekzém na prvý pohľad veľmi nevidieť. Moja začervenaná pokožka u mnohých dokonca ani nebudí dojem, že mám nejaký zdravotný problém. Samozrejme, z času na čas sa to zhorší a na tele sa mi objavia ložiská, našťastie nie na tvári.“

Večné dovolenky

Spomína aj na humorné situácie, ktoré mu nevšedný vzhľad prináša. „Najlepšie je to v zimnom období, keď sú všetci bieli a stretnem sa s niekým, koho som dlhšie nevidel. Vtedy to vyzerá, akoby som si žil na vysokej nohe a stále chodil na dovolenky,“ žartuje. Hoci nepociťuje negatívne reakcie na svoj vzhľad, i tak mu choroba prináša mnohé limity. Atopický ekzém je totiž liečiteľné, no nevyliečiteľné ochorenie, pri ktorom treba robiť mnohé kompromisy. „Choroba človeka naučí nemať veľké očakávania, pretože v mnohých veciach sa musíte obmedzovať a zväčša ste radi, ak deň prežijete tak, že sa môžete sústrediť na prácu a bežný deň a nie na svoj kožný problém.“ Aj odborníci, ktorí sa denne stretávajú s týmto ochorením, uznávajú, že život človeka s atopickým ekzémom znamená žiť v koži, ktorá svrbí, niekedy bolí a o ktorú sa treba celoživotne starať.

Ako sa prejavuje:

suchou a šupinatou pokožkou

sčervenaním a zápalom

svrbením

popraskanou kožou

šupinatením

tvorbou chrást

mokvaním rán na koži

zhrubnutím a zmenou farby kože

Viete, že...

Atopická dermatitída, alebo inak atopický ekzém, je svrbiace akútne alebo chronické zápalové kožné ochorenie detí aj dospelých, ktoré má tendenciu opätovne sa vracať. Dôvodom je narušená stavba a funkcia kože, sprevádzaná poruchami imunity. Je dedičná a spôsobuje ju mutácia génu, ktorý ovplyvňuje tvorbu spojiva medzi bunkami kože.

