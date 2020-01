Priberiete, keď prestanete fajčiť? Možno áno, ale nedajte sa odradiť

Vaše novoročné rozhodnutie dať stop fajčeniu je super. Ľudia, ktorí dbajú na štíhlu líniu, sa však neraz obávajú, že potom priberú. Skutočne je to tak?

Vlastne by sa dalo povedať, že fajčiari všetko robia správne. V pracovnom procese si doprajú pravidelné prestávky, idú sa vyvetrať na čerstvý vzduch a utužujú medziľudské vzťahy. To všetko sú činnosti, ktoré prospievajú fyzickému aj psychickému zdraviu. Pracovní lekári by plesali - keby tam nebolo slovíčko „fajčiar“ a „fajčiarska pauza“.

Naštartovala to kampaň

Jeden z argumentov fajčiara, prečo nemôže skoncovať so svojou závislosťou, je obava z priberania. Katka a Igor fajčili od 17 rokov, 20 rokov sú manželia. Zo dňa na deň sa rozhodli prestať. Podarilo sa im to pomerne rýchlo, asi po pol roku, hoci u Igora to bolo dlho otázne. Jeho pracovné rituály sa spájali s rannou cigaretkou a kávičkou, s vysedávaním v kaviarňach. On sám nebol presvedčený, že to dokáže, ale manželka ho motivovala. Katka za rok pribrala asi 5 kíl, Igor, 10. Trvalo im asi 2 roky, kým sa obaja vrátili k pôvodnej hmotnosti.

Možno netušíte, ale presvedčenie, že z fajčenia sa chudne, sa spája s reklamnou kampaňou ešte z roku 1929. Známa značka cigariet vtedy odporúčala ľuďom radšej siahnuť po cigarete, ako po sladkostiach. Vyšlo to, koncept „fajčenie zoštíhľuje“ sa dlho udržiaval v kolektívnom myslení. Tvrdenie, že fajčením schudnete, sa postupne zmenilo na konštatovanie, že fajčiari nemajú takú chuť do jedla ako nefajčiari, a preto nepriberajú.

Priemerne 2 až 5 kíl navyše

Výskumov na túto tému je veľa v celom svete. Výsledky závisia od kritérií výskumu, od toho, kde žijete, aký je váš životný štýl a zdravotný stav. Napríklad istá štúdia ukázala, že fajčiari vážili v priemere len o pol kilogramu menej, ako nefajčiari. U žien bol rozdiel výraznejší, až 2 kilá. Štúdia nezohľadňovala, ako sa testované osoby stravujú. Potvrdila však, že mnohí fajčiari pribrali, práve keď sa vzdali cigariet. Počas prvého roka to bolo priemerne 3 až 5 kíl, maximálne 5 až 10 kíl. Vedci na základe dotazníkov usúdili, že extrémne pribratie sa týkalo najmä veľmi závislých exfajčiarov a tých, ktorí už predtým mali nadváhu. Našli sa však aj takí, ktorí po roku abstinencie schudli. Prečo abstinujúcim fajčiarom robí problém udržať si hmotnosť počas odvykania od závislosti? Súvisí to s účinkom nikotínu na mozog. Táto látka skutočne znižuje pocit hladu.

Tlmí hlad

Veľmi zjednodušene možno povedať, že nikotín ovplyvňuje dve centrá v mozgu. Jedno kontroluje energetické zásoby tela. Druhé si môžete predstaviť ako navigáciu, ktorá vás zavedie k najbližšiemu zdroju potravy - do vlastnej chladničky, obchodu či fastfoodu. Nikotín spôsobuje, že fajčiar necíti tak intenzívne požiadavku uspokojiť signály vysielané týmito dvoma centrami mozgu ako nefajčiar. Ak však prestane fajčiť, nevie tieto signály hladu kontrolovať, lebo na ne nebol zvyknutý.

Dôležitú úlohu hrá aj systém odmeňovania, ktorý má v mozgu každý z nás. Mnohí fajčiari boli zvyknutí odmeniť sa za námahu pri strese či pracovných výzvach práve cigaretou. Keď začnú abstinovať, hľadajú si miesto šlukov odmenu inde, napríklad v maškrtení alebo v alkohole.

Bez disciplíny to nepôjde

Ak chcete s fajčením prestať, musíte si, okrem náročného odvykania od samotnej závislosti, uvedomiť aj tieto nástrahy. Vydržať by ste mali najmä prvé 3 mesiace. Vtedy rastie brucho, tuk okolo bokov a na zadku najintenzívnejšie. Samozrejme, pravidelný šport a kontrolovaný príjem a výdaj kalórií vám pomôžu s priberaním bojovať. Exfajčiari majú veľa trikov ako na to, základný je napríklad zamestnávať prsty kúskami mrkvy namiesto cigarety alebo sladkostí.

Odborníci jednoznačne odporúčajú: Je lepšie mať spočiatku mať pár kíl navyše ako ďalej fajčiť. Vždy je šanca, že sa vám podarí neskôr ich zhodiť. Drobnou útechou vám môže byť, že s pribúdajúcim vekom priberajú aj nefajčiari.

