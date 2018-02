Prieskum: Pôžitky alebo závislosti? Čoho by ste sa vzdávali najľahšie?

Takmer polovica opýtaných považuje samých seba za takmer závislých alebo dokonca úplne závislých od inteligentných telefónov. Patríte k nim? Zahlasujte aj v našej ankete.

Smartfóny sa stali našimi predĺženými rukami. Známy výrobca si nechal vypracovať rozsiahly prieskum, aby zistili, akú rolu zastávajú v životoch Európanov a či ničia alebo naopak prospievajú medziľudským vzťahom.

V kontakte s ním strávi takto čas až 85 % Európanov počas aspoň piatich hodín denne. Chodí nám do stánku pre magazíny, nakupuje nám oblečenie a nosí košíky v obchode, posiela pohľadnice k sviatkom.

Alkohol alebo smartfón? Česi s tým majú problém. A okolité národy sa rozdeľujú aj v potrebe randenia.

Nejde im o promile. Vdáte sa?

Zo skúmaných vecí by sa priemerný Európan v prospech smartfónu nemal problém vzdať sladkostí. Odpovedalo tak 68 % opýtaných. Najmenší problém s cukrovým potešením by mali Dáni, najväčší medoví Gréci.

Dáni by rovnako ľahko vedeli prežiť aj bez alkoholu. „Alkohol je tam výrazne drahší a ťažšie dostupný, vnímaný ako luxusná záležitosť, a toho sa všeobecne vzdávame ako prvého. Smartfón bude pre Dánov dôležitý podobne ako potrava alebo vzduch,” objasňuje sociologička Silvia Porubänová.

Najťažšie zo všetkých opýtaných európskych krajín by sa vzdával alkoholických nápojov český národ. Odborníčka však vysvetľuje, že „ísť na jedno” má aj iný význam, než len náladu stúpajúcu s rastúcim promile: „V Česku je kultúra pitia súčasťou každodenných úkonov a konzumácia alkoholu tvorí kulisu individuálnych i spoločenských príbehov.”

Sladkosti áno, no bez telky?

So vzdaním sa TV setu mnohí otáľali viac, než to bolo v prípade sladkostí či nápojov pre dospelých. Európsky priemer (71 %) zdvihli Srbi, kde by sa až 76 % obyvateľov nebránilo odovzdaniu televízie. Dáni by sa však o to ťažšie vzdávali televízie, o čo ľahšie prišli o pochutiny či alkoholické nápoje. Ich ochota je na 62 percentách, čo je najnižšia hodnota v prieskume.

Intimita a spoločnosť

V rebríčku toho, čo by sme za telefón za žiadnu cenu nevymenili, vedie sex a intimita, ku ktorým sa prihlásilo až 76 % opýtaných. V tejto oblasti sa však jednotlivé krajiny nezhodujú. Temperamentní Gréci a horkokrvní Maďari povedali jasné nie telefónu v 89 percentách prípadov. Dáni tvorili opozíciu s 57 percentami opýtaných.



Foto: Shutterstock.com

Zaujímavé vysvetlenie priniesla sociologička. Podľa nej sú južanské národy síce otvorenejšie, no tiež viac zviazané konvenciami a náboženstvom. Liberálni severania si vedia jednoznačnejšie vypýtať to, po čom túžia aj prostredníctvom telefónu.

Randíte?

Toto je ďalšia oblasť, v ktorej sa Európa rozdelila. Dáni a Rakúšania by radšej sedeli doma s telefónom, než sa chystali na schôdzku. Rumuni sú proti. Len desatina obyvateľstva vystriedala randenie za ťukanie do mobilu. Česi sú v tejto oblasti na povážlivých 44 percentách, ktorým by neprekážalo ostať doma.

Prieskum z januára 2018, ktorý spracovala pre Huawei spoločnosť Ipsos, zahŕňa viac než 6-tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy. Zapojili sa: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko.

