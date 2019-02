PRIESKUM: Z prechladnutia kancelársky mor. Čo sa stalo Slovákom s hodnotou zdravia?

Tiež obetujete svojej práci čas potrebný pre liečbu? A čo veta „zdravie máme iba jedno?“ Je pre nás práca skutočne dôležitejšia?

Do práce chorí ideme, ale kolega v rovnakom stave nám prekáža. Myslíte aj na vlastné riziko? Autor: Shutterstock

Prechladnutie od príchodu do práce dokonca neodradí viac než každého druhého Čecha vo veku 18 – 29 rokov. Medzi Slovákmi sa s týmto problémom stotožňuje 35 % ľudí vo veku 30 – 44 rokov. V Českej republike navyše 8 zamestnancov zo 100 uviedlo, že sa do práce vydajú aj v prípade, že sa prechladnutie spojí s horúčkou a bolesťami dýchacieho aparátu. Popri týmto priznaniam paradoxne 70 % opýtaným vadí, keď prídu do práce chorí ich kolegovia.

Zodpovedný prístup k liečbe je zásadný

Nutný je pokoj v domácom prostredí. Liečbu prírodnou cestou bez lekárskej pomoci volí až 54 % Slovákov a 47 % Čechov. Pijeme čaje, dopujeme sa vitamínmi alebo voľnopredajnými prípravkami. K lekárom ideme až v prípade, že tieto prostriedky neúčinkujú. Až 91 % Čechov a ešte viac Slovákov sa aspoň čiastočne snaží riešiť prejavy nachladnutia. 90 % Slovákov aj Čechov tiež verí prospešnosti včasnej prevencie pred a v období chrípky.

V stávke celoživotné zdravie!

Najčastejšie sa prejavuje:

únavou,

pocitom chladu,

kýchaním,

kašľom,

bolesťou v krku,

bolesťou hlavy,

zvýšenou teplotou.

A čo nás prinúti zostať doma?

Je to práve zvýšená teplota sprevádzaná nádchou, kašľom a bolesťou v krku. Neustálym prechádzaním chorôb si však môžeme privodiť vážnejšie zdravotné problémy. ,,Každá choroba je pre ľudský organizmus záťažou vyžadujúcou veľkú dávku energie. Nachladnutie je infekčné vírusové ochorenie spôsobené celým radom respiračných vírusov. Keďže má spravidla pomalší nástup a kratšiu dobu rekonvalescencie ako napríklad chrípka, človek má tendenciu ho prechodiť. Môže sa však stať, že si privodí rôzne druhy komplikácií, ako sú zápaly dutín, stredného ucha, v krajnom prípade aj zápal srdcového svalu alebo tvárových nervov,“ dopĺňa MUDr. Michal Jurovčík, primár Kliniky ušnej, nosovej a krčnej II. LF UK a FN Motol.

Závislosť od kvapiek

Približne tri štvrtiny Slovákov a Čechov aspoň občas využijú voľnepredajné prípravky, najobľúbenejšie sú kvapky. Rad z nich (13 % Slovákov a 15 % Čechov) užíva nosové spreje obsahujúce dekongestanty, ktoré zužujú cievy, a tak odstraňujú opuch sliznice.

Stále si však málo uvedomujeme, že dlhodobé podávanie takýchto prípravkov môže viesť k závislosti, kedy pocit zdurenej, opuchnutej sliznice s nemožnosťou voľného nádychu nosom pacienta núti k opätovnému užitiu prípravku.

Radšej prírodne

Šetrnejšie s udržaním rovnakej efektivity je prírodné riešenie vo forme nosových sprejov bez dekongestantov. Ideálnou je kombinácia glycerolu a esenciálnych olejov. Zmierňujú tlak, bolesť, uvoľňujú nosové dutiny a odvádzajú nežiaduce látky. Navyše chránia sliznicu pred vysúšaním, podráždením a vonkajšími vplyvmi.

Údaje vyplývajú z najnovšieho prieskumu výskumnej agentúry STEM/MARK.