Priniesli ste si z dovolenky na perách nepekný opar? TOTO vám pomôže

Herpes je pohromou pre deti ale aj dospelých. Najčastejšie sa objavuje na ústach, no prejaviť sa môže aj na iných častiach tela (oko, ucho, nos). Nakaziť sa ním môžete už v detstve, a to aj bez toho, aby ste o tom vedeli a vírus si vo vašom tele pekne počká na oslabenie vašej imunity. U niekoho sa herpes nemusí prejaviť ani raz za život, u iného zase pravidelne.

Pozor na UV žiarenie

Príčin vzniku oparu je viac. Okrem zníženej imunity ho môže vyvolať stres či únava. Objaviť sa môže aj pri zvýšenej horúčke či menštruácii. Pozor by ste si mali dávať aj na slnko počas pobytu pri mori a na horách, pretože aj UV žiarenie podporuje jeho rozvoj. Ak plánujete stráviť dlhší čas na slnku, natrite si krémom s vysokým ochranným faktorom nie len tvár ale aj pery.

Nepekné pľuzgieriky

K prvým nepríjemným príznakom, ktoré nám signalizujú, že herpes je na ceste, sú mravčenie, svrbenie a pálenie pery. Miesto na pere môže opuchnúť a vytvorí sa vám jeden alebo viacero pľuzgierikov. Tie majú tendenciu prasknúť, vysušiť a premeniť na chrastu.

Nechytajte ho!

Aj keď je opar veľmi nepríjemný, nemali by ste si ho chytať, stláčať ani ho prepichovať ihlou. Týmto všetkým by ste si svoj stav mohli len a len zhoršiť. Herpes je vysoko nákazlivý, v priebehu jeho trvania by ste sa mali vyhnúť bozkávaniu, zdieľaniu fliaš, pohárov či príborov.

Ako herpes liečiť?

Znížiť riziko vzniku herpesu môžete zmenou svojho jedálnička. Pozitívny vplyv majú potraviny s obsahom lyzínu. Táto aminokyselina je bohato zastúpená v rybách, hovädzom, kuracom a bravčovom mäse, v mliečnych výrobkoch, fazuli, kvasniciach a sóji. Vyhnúť by ste sa zase mali potravinám, ktoré obsahujú arginín: vlašské orechy, lieskové orechy, burské oriešky, pistácie, kešu a čokoládu.

Ak už herepes máte pomôžu vám antivirotiká vo forme mastí či náplaste na opary.

