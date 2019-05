Pripravte svoje telo na leto správnym pitným režimom

Pre každého, kto nemá rád vodu, prichádza na trh revolučný mikrodrink, ktorý oživí každý pohár vody jedinečnou zmesou superpotravín obohatenú o vitamíny a antioxidanty.

O novom trende v pití vody bez cukru a bez plastov nám porozprávala Kateřina Navrátilová, managing director značky Waterdrop pre Českú republiku a Slovensko.

1. Ako a kde vznikla myšlienka vytvoriť mikrodrink?

Waterdrop k nám prichádza z Rakúska. Vďaka originálnemu nápadu ochutiť vodu malou kockou z výťažkov zo superpotravín sa stal u našich susedov jednotkou na trhu. Nápad vytvoriť mikrodrink vznikol v hlave biznismena a zakladateľa značky Waterdrop, Martina Donalda Murraya, ktorý počas dlhých letov v lietadle nechcel piť sladené nápoje v plechovke a vodu nemal rád. Potreboval mikrodrink, ktorý by bol vytvorený zo zdraviu prospešných látok, bez pridaného cukru, bez plastov a mohol by ho mať stále pri sebe. Za 2 roky sa mu podarilo s pomocou profesionálneho tímu vedcov vytvoriť extrakt toho najlepšieho ovocia a bylín stlačených do malej kocky. Stačila už len čerstvá voda a mikrodrink bol na svete.

2. Ako prebiehal vstup značky Waterdrop na slovenský trh?

Waterdrop najprv vstúpil na český trh v lete 2018, kde zaznamenal výrazný vzostup. Verejnosť reagovala veľmi pozitívne na nový trend pitia vody, a preto sa vo februári 2019 otvoril e-shop aj na Slovensku. Každý, komu záleží na zdravom životnom štýle a čistom prostredí, ocení mikrodrink, ktorý je bez cukru, konzervantov a z recyklovateľných materiálov.

3. V čom je značka Waterdrop výnimočná?

Výnimočná nie je len vďaka kvalitnej produkcii, ale aj vďaka jej zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Od výroby, papierových obalov, sklenených fliaš, bambusových slamiek až po doručenie do domácností. Waterdrop neustále pracuje na vývoji nových chutí, ktoré vytvára zdraviu prospešnou kombináciou vysoko kvalitného ovocia a byliniek. Rovnako dbá na praktické a dizajnové doplnky, ktoré sú vytvorené z recyklovateľného materiálu. Základným poslaním značky Waterdrop je pomôcť ľuďom k pravidelnému pitnému režimu a zároveň zbaviť seba aj prírodu nepotrebných plastových fliaš v nápojovom priemysle.

4. Ako vzniká výroba mikrodrinku a čo obsahuje?

Waterdrop má celosvetovo unikátnu receptúru. Jej výroba vzniká z najkvalitnejších rastlín a ovocia z celého sveta. Tie sú špeciálnym procesom zbavené vody a cukrov. Následne sú redukované na maximum ich esencie a výťažky z nich sa napokon extrahujú a stláčajú do malej kocky. Tajomstvo trvanlivosti tohto výnimočného produktu spočíva v čerstvosti každého ovocia a výťažku rastlín, z ktorých je zložený. Zárukou bezpečnosti ingrediencií a ich absolútnej čerstvosti bez umelých konzervačných látok je balenie každej kocky jednotlivo do ochrannej atmosféry. Z tohto dôvodu nie je potrebné používať množstvo chemických konzervantov a stabilizačných látok pre zvýšenie trvanlivosti. Ovocie a rastlinné výťažky obsiahnuté v kocke sa rozpustia na báze jedlej sódy až po kontakte s vodou.

5. Pre koho je mikrodrink určený?

Waterdrop je určený pre všetkých, ktorí nemajú radi čistú vodu. Obsahom každej kocky je kombinácia ovocia, bylín a vitamínov, a preto je vhodná aj pre deti. Mikrodrink je skvelým spôsobom, ako sa naučiť dodržiavať pitný režim, ktorý by mal obsahovať minimálne dva litre vody denne v závislosti na aktivite, výške a váhe človeka. Jednotlivé kocky možno variovať, v ponuke sú rôzne chute, ktoré povzbudia pri náročnom dni alebo naopak upokoja pred spánkom.

Ďalšie informácie nájdete na www.waterdrop.sk