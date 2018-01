Psychologička radí: Ako si nájsť priateľov v dospelosti?

Po tridsiatke už nefunguje to, čo fungovalo na pieskovisku a nájsť si priateľov je zložitejšie, ale dá sa to! Veď priatelia na vás čakajú za každým rohom.

Rozmýšľate, kam sa podeli všetci vaši priatelia? Najmä, keď zrazu máte chvíľu času a chceli by ste vybehnúť do kina alebo sa len s niekým porozprávať pri šálke kávy. Odsťahovať sa z rodného mesta je podľa psychoterapeutky PhDr. Alice Terkovej jedna z najčastejších situácií, keď pocítime potrebu hľadať si nových priateľov. „Rovnako ťažké to majú aj tí, ktorí odídu na pár rokov za prácou do zahraničia a potom sa vrátia domov. Ľudia, s ktorými sa kedysi kamarátili, majú nové okruhy priateľov,“ vysvetľuje odborníčka.

Bez partnera a bez deti

Ešte horšie to majú podľa Alice Terkovej tí, ktorí sú bez partnera a ich kamaráti si už založili rodiny. Inštinktívne totiž vyhľadávajú ľudí, ktorí majú takisto partnerov a deti.

„Neznamená to, že sa s nimi nemôžete priateliť, ale prirodzene nebudú mať čas v piatok večer a cez víkendy,“ konštatuje psychoterapeutka. A to je dôvod nájsť si takých priateľov, ako ste vy.

„Ľady sa začnú lámať po tridsiatke. To je čas, keď si drvivá väčšina ľudí zakladá rodiny a tá zvyšná časť sa venuje kariére. Tí, čo sa snažia spojiť obe časti dokopy, obyčajne majú na kamarátov ešte menej času. V tomto veku už máme svoje priority a stojíme si za nimi. Aj preto sa mnoho priateľstiev rozplynie,“ myslí si odborníčka.

Ideme na kávu

V dospelosti už, bohužiaľ, nefunguje to, čo fungovalo na pieskovisku: Ty sa mi páčiš, budeme sa spolu hrať. „Aj keď to poviete jazykom dospelých, teda nepôjdeš so mnou na kávu? U celkom cudzieho človeka to vyvolá skôr podozrenie,“ myslí si doktorka. Na nových priateľov ľahšie premeníte ľudí, ktorých stretávate: kolegov, susedov, tých, ktorých vídavate vo fitnescentre alebo pri prechádzke so psom.

„Všetci títo majú s vami niečo spoločné, čo môžete využiť na začiatok rozhovoru. Ak medzi nimi nie je nikto, kto sa vám pozdáva, začnite si budúcich kamarátov aktívne vyhľadávať na základe toho, čo vás baví. Najjednoduchšie je prihlásiť sa do kurzu,“ myslí si psychoterapeutka. Zároveň však pridáva tip, aby ste dali šancu aj ľuďom, ktorých poznáte. „Nemôžete vedieť, či niekto nie je v situácii, v akej ste vy. Niekedy stačí len napísať na sociálnu sieť výzvu, či s vami nechce ísť večer niekto do kina.“

Skúste to cez deti

Aj dvojice s deťmi môžu cítiť, že sa od priateľov na míle vzdialili. „Najmä ženy na materskej bývajú odstrihnuté od kamarátok, ak tie ešte nemajú deti. Ak sa vám nepodarí zoznámiť sa s niekým priamo na ihrisku, zoberte deti na kurz plávania alebo na kreatívny krúžok. Už sa organizujú takmer všade,“ hovorí Alica Terková.

Ak sa práve vo vašom meste či v obci nič podobné nedeje, začnite s tým práve vy! Aj dobrovoľníctvo je dobrý spôsob, ako si nájsť priateľov. „Stačí dať na pár vchodov v okolí výzvu na upratovanie alebo na zveľaďovanie ihriska a vždy sa pár dušičiek chytí. Priatelia na vás čakajú za každým rohom,“ myslí si doktorka Terková.

Kam patríte?

Sociologička Janice McCabeová rozdeľuje ľudí podľa toho, aké priateľstvá nadväzujú.

• Klbkári majú meno podľa pevne navinutého klbka. Majú veľa priateľov a všetci sa navzájom poznajú.

• Škatuľkovači delia svojich priateľov do okruhov podľa toho, či ich poznajú z práce, zo školy, z dvora, hrávajú spolu bowling... Priatelia z rôznych sfér sa navzájom nepoznajú.

• Ochutnávači majú niekoľko priateľov, vždy sa s nimi stretávajú osamote. Nevyhľadávajú veľké skupiny.