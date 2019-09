Psychologička: Stihli ste tieto kroky do 30-ky? Ak nie, máte problém!

Myslíte si, že odkladať dôležité rozhodnutia a životné kroky je lepšie po tridsiatke? Psychologička pred takýmto prístupom varuje a má opodstatnené vysvetlenia.

Klinická psychologička Meg Jay vpísala postrehy zo života dnešných mladých ľudí do knihy Rozhodujúca dekáda. Opisuje v nej prípady zo svojej praxe, počas ktorej si všimla, že sa v jej ordinácii strieda priveľa pacientov po dvadsiatke, ktorí síce na oko nemajú vážne problémy, no aj tak spokojnosťou neprekypujú.

Bývajú zmätení, pretože robia to, čo skoro všetci okolo nich a aj tak cítia, že im niečo dôležité chýba. Naopak, štyridsiatnici, ktorí za ňou chodia, si často prajú, aby kedysi robili veci úplne inak.

Čítajte: Šťastie prichádza s vyšším vekom: Peniaze rolu nehrajú. Čím to je?

Psychologička upozorňuje na niekoľko oblastí, v ktorých by mali mladí ľudia na svojej ceste za šťastím trochu viacej pridať.

Kde ste boli doteraz?

Veľa mladých ľudí si chce vyhradiť obdobie od dvadsiatky do tridsiatky na akési hľadanie seba samých. To zahŕňa bývanie v podnájmoch s podobnou vzorkou mladých ľudí, zábavu, striedanie zamestnaní, ktoré by mali byť len prechodné, cestovanie a voľnomyšlienkárstvo. A potom im okolo tridsiatky zazvoní v hlave zvonec a začnú sa obzerať po niečom, čo by ich uživilo aj bavilo zároveň.

Čítajte: Ako nájsť prácu, ktorú budete milovať? Je to iba v réžii vašej osobnosti

Psychologička radí začať pracovať na kariére už po dvadsiatke. Tridsiatnik so životopisom s desiatimi nesúvisiacimi zamestnaniami nemusí na pohovore zapôsobiť, aj keď je kvalifikovaný a skončil školu s červeným diplomom. Zamestnávateľov tento fakt až tak nezaujíma a kladú si hlavne jednu otázku: „Kde bol doteraz?“

Potrebné kontakty

Niektorí dvadsiatnici bývajú zmätení množstvom možností. Často sa stane, že si nevyberú. Radšej uprednostnia kaviarenský život a rôzne nenáročné pomocné práce, ako by mali niekde skutočne začať budovať kariéru a využívať svoj potenciál. Psychologička upozorňuje na to, že takýto život, sa pre nich po čase môže stať pascou.

Mali by začať pracovať na tom, čo naozaj chcú. Zvoliť si oblasť, v ktorej sa vidia, a postupne získavať skúsenosti. Aj nudná práca na správnom mieste môže priniesť skúsenosti a kontakty, ktoré môžu človeka posunúť.

Hlavne nezáväzne

Podobne ako so serióznou prácou veľa mladých otáľa aj so záväznými vzťahmi. Partnerov striedajú alebo zotrvávajú vo vzťahoch, ktoré nemajú budúcnosť. Nepýtajú sa, či by s ňou alebo s ním chceli aj zostarnúť a mať deti. Veľakrát sa do popredia opäť dostáva sloboda a otvorené možnosti, až sa tie možnosti kdesi okolo 35-ky začnú zužovať.

Plejboji sú duševne prázdni. V živote to podľa vedcov vôbec ľahké nemajú

Mladí by si mali ujasniť, čo vlastne hľadajú. Psychologička píše, že po dvadsiatke sme na ceste hľadania si novej rodiny. Práve rodina je tá, ku ktorej sa všetci vraciame, a ktorá býva počas celého života našim stabilným pilierom.

Vybrať si základ svojej budúcej rodiny je preto podľa nej dôležité. Mladí ľudia by sa takisto nemali spoliehať na mýty o tom, že niekoľkoročné spoločné bývanie pred manželstvom je dobrou prevenciou rozvodov. Podľa výskumov to tak vôbec nie je. Rovnako neplatí, že čím neskôr sa páry vezmú, tým väčšiu šancu majú, že im to vydrží. V skutočnosti najviac vydržia manželstvá uzavreté od 25-32. Predtým aj potom sa perspektíva zhoršuje.

Deti počkajú?

Mac Jay spomína, že veľa z jej klientiek síce s deťmi počíta, ale niektoré ich dobrovoľne plánujú až po 35-ke, či dokonca okolo 40-ky. Ako dôvod uvádzajú, že si chcú s novomanželom najprv pár rokov užiť, dokončiť pracovný projekt alebo si zadovážiť dobré bývanie.

Psychologička to za dobrý nápad nepovažuje. Štyridsiatničky sa musia snažiť v priemere 20 mesiacov, aby otehotneli, pričom každá tretia čelí potratu. Vo veku 42 rokov je šanca na otehotnenie počas jedného cyklu už len 2%-ná. Ak sa to aj podarí, treba počítať s komplikáciami.

Čo sa to deje moderným ženám? Celebrity otvorene o neovládnuteľných záchvatoch

K starostlivosti o malé deti sa často pripojí aj opatera starnúcich rodičov, čo môže byť spolu s vysokým pracovným nasadením vo vyššom veku vcelku náročné. O tom, že sa budú starať aj o vnúčatká, si veľké ilúzie nerobia.

Keby mladé vedelo, keby staré mohlo

Psychologička vysvetľuje, že obdobie medzi 20. a 30. rokom života nás formuje najväčšmi. Robíme počas neho väčšinu rozhodnutí, ktoré určia, akým smerom sa bude uberať náš život. V tomto čase je aj náš mozog na tieto rozhodnutia najviac pripravený. Je ešte dostatočne plastický, vďaka čomu sa ľahšie učíme nové veci a lepšie sa nám darí stať sa ľuďmi, ktorými sa stať chceme.

Mladí ľudia by preto toto obdobie nemali premárniť. V opačnom prípade sa môže stať, že začnú za svojimi rovesníkmi zaostávať pracovne aj v partnerských vzťahoch a až potom nadobudnú pocit, že zo života mohli vyťažiť viac.