Radí architekt: Hluční susedia, hluk zvonku. Čo robiť, aby ste neprišli o nervy?

Zvuky od susedov nám poriadne znepríjemňujú život. Na ticho sú normy. Súdiť sa?

Radí Ing. arch. Ladislav Slabey z architektonického ateliéru v Bratislave.

Pri bývaní nám najviac prekáža hluk. Ako sa proti nemu môžeme brániť?

Stavebníci by mali pri výstavbe bytových, rodinných, terasových a radových domov a iných budov dodržiavať široké spektrum požiadaviek na protihlukovú ochranu a zvukovú izoláciu. Definuje ich príslušná Slovenská technická norma. Keď si kupujete byt v novostavbe alebo staviate nový rodinný dom, zaujímajte sa nielen o jeho vzhľad, polohu, tepelný komfort, ale aj o zvukovoizolačné vlastnosti. Problém je v tom, že tieto požiadavky sa pri projektovaní nie vždy dodržiavajú alebo sa zle zrealizujú. Spomeniem len jednu kauzu obyvateľov novopostaveného domu v Bratislave, ktorí sa dodnes s developerom súdia pre nevyhovujúce odhlučnenie.

Na čo konkrétne si máme dávať pri novostavbe pozor?

V každej novostavbe by mali byť steny medzi susednými bytmi či nebytovými priestormi oddelené akustickými tvarovkami, sadrokartónovými priečkami, ktoré sú vyplnené minerálnou vlnou, či inými vhodnými materiálmi, ktoré majú v ponuke všetci väčší výrobcovia. Najlepšie je, keď akustická stena preruší nášľapné vrstvy podlahy pomocou pružnej podložky. Zvuk sa totiž prenáša hlavne chvením cez stavebné konštrukcie.

Pýtajte sa predávajúceho, ako sú odhlučnené všetky potrubia, kotol, klimatizácia, vaňa v kúpeľni, kde sa nachádzajú elektrické zástrčky. Ak sú osadené na akustickej priečke, o ktorú sa delíte so susedom, priamo oproti sebe, máte o zábavu postarané, pretože jej funkčnosť je minimálna. Na stropných doskách by mala štandardne pod nášľapnými vrstvami prebiehať aj zvuková kročajová izolácia.

Dá sa to dodatočne odhlučniť?

Dodatočné odhlučnenie nevyhovujúcich stropov sa rieši rôznymi akustickými sadrokartónovými podhľadmi či kazetovými stropmi. Panely s členeným povrchom, vlnami alebo s perforáciou účinne zabraňujú odrazom zvuku, ktorý môžete šíriť vy sami vo vlastnej miestnosti. Poznáme to ako nepríjemné ozveny hlavne v priestranných interiéroch.

Treba investovať aj do okien a dverí?

Ak sa vaše budúce obydlie nachádza v blízkosti frekventovaných dopravných tepien, investujte do okenných a dverných otvorov, ktoré majú nadštandardné akustické parametre. Veľmi dôležitá je aj ich odborná montáž so špeciálnymi detailami uchytenia a pružných spojov. Uvedomil som si to v praxi, keď som v zahraničí býval v hoteli priamo vedľa dráhy nadzemného metra. Vlaky jazdili každú chvíľu, ale okná sa ani nezachveli a vôbec nič som nepočul.

A keď bývame v 30-ročnom paneláku či v staršom rodinnom dome?

Kedysi neboli na zvukovoizolačné vlastnosti budov také nároky ako dnes. Ako to fungovalo v tých časoch, to nám pripomína známa pieseň „Po schodoch“. Dnes sa nadmerného hluku zbavíte len tak, že budete investovať do rekonštrukcie. Platia tie isté princípy ako pri novostavbách. Problém je však pri klasických sídliskových panelákoch. Hoci si dodatočne odhlučníte podlahu a postavíte akustické priečky, nemusí byť výsledok dostačujúci, ak tak nespraví aj sused vedľa vás či nad vami. Izolácia je totiž najúčinnejšia vtedy, keď bráni šíreniu zvuku smerom od jeho zdroja.

Nestlmia hluk záclony a koberce?

Tie riešia skôr problém dozvuku a ozveny v interiéri ako hluk zvonka. Ale pravda je, že mäkké materiály ako koberce, rôzne textílie, drevené podlahy či podlahy na báze papiera a plastov zvuk dobre pohlcujú alebo rozptyľujú. Menej záclony či obrazy alebo tapisérie na stenách. Je určite dobré, ak ich využijete alebo požiadate architekta, aby s nimi pri riešení interiéru rátal.

Mnohí ľudia v mestách, ale najmä na dedinách majú domy pri rušných cestách a diaľniciach. Pomôžu im stromy?

Minimálne. Ide skôr o optický efekt a bariéru proti vysokej prašnosti. V takom prípade pomôžu len špeciálne protihlukové steny z rôznych materiálov, napríklad na báze betónu, kameňa či drevoštiepky. Účinné sú aj rôzne terénne vlny, o ktorých však môžeme uvažovať hlavne pri väčších novostavbách rodinných a bytových domov s veľkými pozemkami. Tieto úpravy sú efektívne, pretože bránia šíreniu hluku ešte pred tým, ako sa dostane k obytnej stavbe, ale sú finančne veľmi náročné.

Na ticho sú normy, súďte sa!



Medzi dvoma bytmi môže prechádzať päťdesiatdva decibelov, medzi dvoma rodinnými domami v radovej zástavbe päťdesiatsedem decibelov. Požiadavky na zvukovú izoláciu definuje norma STN 73 0532 /2013. Pri kolaudácii musí stavebník a dodávateľ doložiť technické listy použitých materiálov. Ak stavba normu hlučnosti nespĺňa, nemala by byť skolaudovaná. Skutočnosť však býva iná. Keďže ide o rozpor so zákonom, môžete sa obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý meraním zistí, či sa normy dodržali alebo nie. Ak nie, obráťte sa na súd a žiadajte o vykonanie nápravy na náklady stavebníka. Staré stavby však súčasným požiadavkám nemusia vyhovovať. Ak sa rozhodnete pre väčšiu rekonštrukciu, na ktorú budete potrebovať stavebné povolenie, pripravte sa na to, že výsledok bude musieť normám vyhovovať. Ak vás ruší hluk z fitka, baru, alebo priemyselnej prevádzky, obráťte sa na obec a regionálneho hygienika, ktorí by mali zistiť, či neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty. Ak si na meranie zavoláte súkromníka, zaplatíte ho z vlastného vrecka. Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách uvádza nariadenie vlády o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Cez okná a dvere sa hluk šíri najlepšie. Betónová stena ho absorbuje lepšie než drevená stena či „papierová“ sadrokartónová priečka. Práve preto sa do sadrokartónu vkladá minerálna vlna, ktorá pohlcuje zvuky. Akustické tvarovky sú druhá možnosť, závisí od vašich financií a od projektu, ktorý si vyberiete. Nové okná s dvojitým zasklením majú štandardne izoláciu tridsať decibelov, tie lepšie štyridsať až štyridsaťpäť decibelov. Ak nemáte staré okná z „čias socializmu“, ale štandardné troj-, štvorročné s dobrými parametrami, môžete si na ne nalepiť bezpečnostnú fóliu, ktorá má zároveň zvukovoizolačné vlastnosti zvýšené maximálne o päť decibelov.

