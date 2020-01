Rady arómaterapeutky: Čarovné vône Vianoc zaženú stres, uvoľnia dýchanie či posilnia vzťah

Čím voňajú vaše Vianoce? Šupkou z mandarínky, ihličím, vanilkou alebo škoricou? Dokáže práve vaša obľúbená vôňa posilniť vzťahy v rodine, zredukovať stres a nabiť vás energiou?

Denisa vyťahuje vanilkový parfum vždy prvý deň v decembri. „Začala s tým ešte moja stará mama. Počas adventného obdobia si každý deň kvapku éterického oleja z vanilky votrela do vlasov. Jej sladká vôňa je pre mňa symbolom sviatkov v kruhu rodiny,“ prezrádza tridsiatnička, že vďaka vanilke zažila už mnoho milých príhod a dokonca sa zoznámila s partnerom. „Oslovil ma v autobuse. Pýtal sa, či som si odbehla od pečenia vanilkových rožkov,“ smeje sa. Všimla si, že len čo začne voňať vanilkovo, ľudia sú k nej vľúdnejší. „Usmievajú sa na mňa, prihovárajú sa mi. Dokonca aj úradníčky sú milšie a predavačky mi ochotnejšie poradia,“ tvrdí Denisa. Je presvedčená, že za to môže práve čaro vanilky. Zistila však, že sladká vôňa stráca svoju moc nad okolím s príchodom nového roka.

Vanilková nálada

„Už naši predkovia vedeli oceniť účinky vanilky a škorice, preto sa stali typickými vôňami Vianoc. Majú nádych sladkosti a pripomínajú detstvo. Vanilka upokojí a uvoľní, pozdvihne náladu a môže pomôcť pri redukcii stresu, hnevu, napätia a podráždenosti. Každá domácnosť počas sviatkov ocení jej pozitívne účinky,“ myslí si arómoterapeutka Martina Valníčková. Už viete, prečo z vás pri pečení vanilkového vianočného pečiva opadne stres a uvoľní sa napätá atmosféra? Alebo dávate prednosť niečomu menej sladkému? „Škorica poskytuje pocit ochrany, pomáha otvoriť sa a byť sám sebou. Vplýva na harmóniu duše a navodzuje pocit intimity. Je známa ako afrodiziakum, dokáže posilniť vzťahy, aby boli silné, založené na vzájomnej láske a úcte. Tam, kde sú ďalšie strachy a neistota zakrytá pretvárkou, maskou a pýchou, škorica navodzuje, aby sme boli čestní a nebáli sa zraniteľnosti a aby sme objavili skutočnú intimitu,“ vysvetľuje odborníčka. Nie všetkým však vanilka a škorica voňajú. „Niektorí muži sa môžu cítiť ohrozovaní detskými sladkými vôňami. Platí to i u žien, ktoré v sebe majú veľa mužského princípu. Škorici sa zase vyhýbajú individualisti, ktorí si chcú všetko urobiť sami, podľa svojho uváženia, neradi sa prispôsobujú a nerobia kompromisy,“ upozorňuje Martina Valníčková. Nesnažte sa však niekomu vnútiť vôňu, ktorú nemá rád. Môže ho rozbolieť hlava, ak je aróma silná.

Radšej vetvičku

Celý domov vonia medovníkmi, vanilkovými rožkami alebo orechovým či škoricovým pečivom, ale napriek tomu váš nos reaguje na niečo iné? Ak tvrdohlavo odmietate vymeniť živý stromček za umelý, možno práve vy podvedome potrebujete doma cítiť kúsok lesa. „Vôňa ihličnanov vplýva na dýchací systém. Každý si všimne, že v lese sa nám dýcha lepšie. Deje sa to, i keď máme doma počas Vianoc živý stromček. Dobré dýchanie je zdravé aj z emočného hľadiska. Keď dokážeme dobre dýchať, podporíme pľúca a lepšie si poradíme so smútkom a žiaľom,“ vysvetľuje Martina Valníčková. Ak vám je ľúto živého stromčeka, o jeho vôňu však nechcete prísť, môžete to vyriešiť vetvičkami vo váze, malým ihličnanom v kvetináči alebo esenciálnym olejom v arómolampe. A nezabudnite na prechádzku zasneženým lesom.

Ošúpte si grep

Starším generáciám vôňu Vianoc viac pripomínajú citrusy. Kedysi boli nedostatkovým tovarom a objavovali sa v obchodoch iba pred Vianocami. Ak vás šťastné spomienky zaplavia už pri šúpaní mandarínky, je to aj preto, že jej vôňa upokojuje a dáva pocit príjemného tepla. Kvapka mandarínkového esenciálneho oleja v spálni vás pripraví na pokojný spánok. Naopak, vôňa limetky a grepu sú osviežujúce, povzbudia vás a preberú k činnosti. Z esenciálnych olejov vonia po citrusoch i bergamot. Má antidepresívne účinky, dodá vám pocit ľahkosti a jemnej sviežosti, najmä keď sa vám zdá, že všetka zodpovednosť je na vašich pleciach.

Terapia Vianocami

Smrek uvoľní psychiku, zníži nervozitu i únavu. Zmierni priebeh zápalov dýchacích ciest a podporí vykašliavanie.

Vanilka zlepší náladu, zbaví nervozity a napätia. Vytvára pocit pohody a harmónie. Pomáha zaspať.

Aníz a badián uvoľnia dýchacie cesty, napätie a zbavia vás stresu.

Pomaranč zlepší náladu, ale aj priebeh nádchy a kašľa.

Škorica stimuluje predstavivosť a relaxáciu.

Klinčeky pôsobia proti úzkosti, strachu, nadmernej únave a vyčerpaniu. Zdravá rada Únavu po niekoľkohodinových nákupoch zaženie vôňa borovice lesnej. Navyše upokojí myseľ a výborne sa po nej dýcha.

