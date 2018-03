Slová, ktoré používate, môžu prezradiť, že vaše telo ničí zápal

To tu ešte nebolo! Spôsob, akým sa vyjadrujete, svedčí o tom, či v tele prebieha zápalový proces.

Zápal v tele často vyvoláva stres, ktorý si sami ani neuvedomujete. Ale slová, ktoré opakovane vyslovujete, prezradia, že ste v nezdravom napätí!

Najprv nahrávali dobrovoľníkov

Psychológovia zistili, že používanie určitých slov pri bežnom slovnom prejave súvisí so stresovými dejmi v tele. Našli isté „rečové vzorce“, ktoré dokážu odhaliť fyziologické zmeny vo vašom organizme. Výskumný pokus prebiehal takto: Vyše stoštyridsať dobrovoľníkov malo pri sebe dva dni nahrávač, ktorý každých pár minút zapínali, aby sa nahrávala ich reč. Výskumníci takto získali vyše dvadsaťdvatisíc nahrávok, na ktorých podrobne analyzovali slová používané dobrovoľníkmi. Okrem toho všetkým odobrali vzorky krvi.

Potom našli funkčné slová

Špeciálne sa odborníci zaujímali o „funkčné“ slová, hlavne zámená a prídavné mená. „Tieto slovíčka slúžia na bližšie objasnenie toho, o čom sa hovorí,“ vysvetľuje profesor Matthias Mehl, riaditeľ Laboratória pozorovania sociálnej interakcie na Arizonskej univerzite. Kým „významové“ slová ako podstatné mená a slovesá si vedome vyberáme, odborníci sa domnievajú, že „funkčné“ sa nám vynárajú skôr automaticky a tak o nás viac prezrádzajú.

Slovíčka, ktoré prezrádzajú stres

Výskumníci porovnali nahraté slovné prejavy dobrovoľníkov s hladinou bielych krviniek, ktorá súvisí s úrovňou stresu. Zistili, že používanie funkčných slov korešpondovalo s nameranou úrovňou stresu v krvi dobrovoľníkov. Ľudia s vyššou hladinou stresových ukazovateľov v krvi mali tendenciu menej rozprávať. V slovnom prejave používali viac prísloviek ako „naozaj“ či „neuveriteľné“.

Podľa Mehla môžu takéto slová fungovať ako „emocionálne zosilňovače“ a naznačujú, že dotyčný dobrovoľník je v stave väčšieho rozrušenia. Okrem toho títo ľudia v slovnom prejave menej často používali tretiu osobu množného čísla, ako „oni“, „ich“ a podobne. Odborníci to vysvetľujú tým, že ak sa človek cíti napäto, v ohrození, menej sa stará o iných.

Lekárom môže pomôcť načúvanie

Ďalší výskum prepojenia slovného prejavu s úrovňou stresu by podľa výskumníkov mohol pomôcť napríklad lekárom, ktorí by pri poctivom počúvaní pacientov mohli ľahšie identifikovať tých, ktorým hrozí vznik ochorenia súvisiaceho so stresom. Dlhotrvajúci stres môže aktivovať chronický zápalový proces v tele na akútny a viesť k mnohým ochoreniam vrátane diabetu a srdcovocievnych problémov. „Stres je veľmi často spúšťačom ochorení, o ktorých ste ani nevedeli, že ich máte,“ dopĺňa internista MUDr. Pavel Malovič, PhD.

