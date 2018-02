Riskujete na sánkach poranenie miechy? Aký kopec je ideálny pre malé deti?

Chystáte sa na hory, no budete sa len sánkovať? Ani na sánkach sa neoplatí riskovať. Môžu byť nebezpečnejšie než lyže či snoubord.

Hoci na svahoch už je pre lyžiarov a snoubordistov do 15. rokov povinná ochranná prilba, porozmýšľajte nad jej kúpou, aj keď sa pravidelne sánkujete. Dvojnásobne to platí, ak sa sánkujete na rýchlych dráhach v rámci lyžiarskych stredísk. Na sánkach vyviniete na prudkom kopci rovnakú rýchlosť ako na lyžiach.

Kolízia v rýchlosti

Aj na sánkach, sa na prudkých kopcoch, môžete bez problémov pohybovať rýchlosťou aj okolo 50 km/h. Na lyžiach však môžete spomaliť vďaka oblúčikom, zatiaľ čo na sánkach nie. Často sa rútite strmhlav nadol, takže prípadný náraz sa môže skončiť skutočne tragicky. „Pre deti je najvhodnejší svah so sklonom do tridsať stupňov a s dostatočne dlhým priestorom na zastavenie,“ radí prezident SČK a záchranár doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Ak priestor na sánkovanie nepoznáte, určite si ho pred prvou jazdou prejdite. V žiadnom prípade by trať nemala končiť pred cestou, roklinou či pred vodnou plochou.

Na sánkach neležte

Najčastejším dôvodom zranenia na sánkach je kolízia s inými ľuďmi, náraz do stromov či plotov. Sánkovanie je obľúbenou rodinnou zábavou a tak by to malo zostať po celý čas strávený na svahu. Malé deti by sa nikdy nemali sánkovať bez dohľadu dospelej osoby. Najmä dospievajúca mládež by sa nemala púšťať do riskantných experimentov. „Najbezpečnejšia poloha na saniach je sed. Sánkovanie na bruchu hlavou napred je ohľadom ochrany hlavy najhoršie,“ varuje dlhoročný záchranár. „Sánkovanie poležiačky na chrbte zase zvyšuje riziko poranenia chrbtice a miechy.“

Dráhu musíte vidieť

Nechoďte na sánky, keď je zhoršená viditeľnosť a už vôbec nie v noci. Dráhu treba vidieť a zároveň byť na nej viditeľní. Nikdy sa nesánkujte ani na zľadovatenom povrchu a nevyberte sa sánkovať na zjazdovku pomedzi lyžiarov či snoubordistov. „Nespúšťajte sa na predmetoch, ktoré nemajú brzdu a dostatočnú možnosť riadenia. Pneumatiky, duše, kusy plastu a plastové disky sú nevhodné pre nedostatočnú možnosť ovládania,“ varuje Viliam Dobiáš.

