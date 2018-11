Rozhŕňajte závesy! Budete mať doma zdravšie

Vpustenie denného svetla do bytu či domu vám zaručí, že budete mať doma zdravšie prostredie. Vedci overili staré porekadlo o slnku a lekárovi.

Väčšinu svojho času trávime vnútri v budovách, kde sme vystavení prachu a vdychujeme spolu s ním aj baktérie a rôzne patogény, ktoré môžu zhoršiť našu zdravotnú kondíciu. Vedci z Oregonu však zistili, ako si situáciu vnútri budov môžeme ozdraviť tým najjednoduchším spôsobom.

Bacil z klímy. Suchým kašľom sa ozýva akútna infekcia

Baktérie spokojné v tme a v prachu

Rozborom prachu vedci zistili, že prach v tmavých budovách obsahuje pomerne veľa mikroorganizmov spájaných s ochoreniami dýchacích ciest. Vo svetlých budovách bolo zloženie mikroorganizmov v prachu iné. Čo je podstatné, obsahoval výrazne menej baktérií spôsobujúcich choroby horných dýchacích ciest. Hlavný rozdiel bol v tom, že prach vo svetlých miestnostiach mal menší podiel baktérií pochádzajúcich z ľudskej pokožky a väčší podiel baktérií z vonkajšieho ovzdušia. Podobal sa teda zložením viac prachu, ktorý je vonku.

VIDEO: Pľúca sa za deň pohnú 20-tisíckrát. Koľko vírusov zachytia počas hodiny?

Opäť choré dýchacie cesty? Toto doma stále podceňujete!

Vedeli to už naše staré mamy

To, čo tvrdili možno už vaše staré mamy, že slnko lieči, alebo „kam nechodí slnko, tam chodí lekár“, teraz vedci overili v laboratóriach. Skúmali zloženie prachu, ktorý umiestnili do tmavších aj do svetlejších miestností. Zistili, že v tmavých miestnostiach bolo 2-krát toľko životaschopných baktérií, ktoré sa dokázali rozmnožovať, ako v miestnostiach, do ktorých cez okno svietilo slniečko. Odporúčanie je teda jednoznačné – na noc si okná zatemňujte, aby ste sa dobre vyspali. Ale ráno šup-šup, rolety vytiahnuť, závesy roztiahnuť. Už obyčajné denné svetlo znížilo množstvo mikroorganizmov takmer na polovicu a ak sa cez okno uprie dnu aj slnko, je účinok ešte lepší! Už viete, prečo je dobré tiež vykladanie perín do okna?

Alergie môžu zhoršiť aj učenie. Zabojujte proti ním vysávačom

Zápaly, migrény, kašeľ a podráždené sliznice. Skúsili ste už doma vyprať vzduch?