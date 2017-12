Sadla na vás vianočná depka? Stačí jediná zmena a začnete sa tešiť

Vianoce nerobí revúca hudba, obchody a nekonečné zháňanie nepotrebností. Možno potrebujete len trocha ticha.

Niekto je z koncoročných sviatkov vo vytržení, iný sa raduje z párdňového váľania pred telkou a niekomu prinášajú zvláštnu skľúčenost. Vedkyňa prišla na to, prečo Vianoce posledná skupina nemôže vystáť.

Od stresu k depresii

Za všetko môže stres. Ten by možno ani nebol, ak by vám, kam sa pohnete, všetko nepripomínalo, že Vianoce klopú na dvere a nech robíte čo robíte, nestíhate. Nakúpiť darčeky, jedlo, upratať, vyčistiť trúbu, vytepovať koberce, dotiahnuť všetko nedorobené v práci. Neuniknete tomu, lebo Vianoce je všade počuť. Veselé a cinkajúce melódie k dobrej nálade a uvoľnenej pohode vôbec nepomáhajú, varuje aj britská psychologička Linda Blair v rozhovore pre televíziu Sky News.

Vianoce hučia

Práve naopak. Počúvanie vianočnej hudby, nielen kolied ale aj moderných hitoviek, môže dokonca uškodiť duševnému zdraviu. Neustále prehrávanie vianočných motívov v aute, v obchode, v telke vám pripomenie, čo všetko ešte treba urobiť. „Všetku energiu vynakladáte na to, aby ste to, čo vám dolieha do uší, nepočuli," hovorí Blair o zvláštnom paradoxe.

Ešte ťažšie vám môže byť, ak melódíám Vianoc reálne nemôžete uniknúť. Najohrozenejší sú podľa psychologičky predavači. „Nekonečné opakovanie piesní znemožňuje, aby ich vytesnili z mysle. Nemôžu sa sústrediť na nič iné," hovorí odborníčka. Najviac táto hudba pritom dráždi, ak je pustená príliš nahlas alebo príliš skoro pred Vianocami.

Tichá noc

A čo spraviť, aby ste sa vianočnej depresii tentokrát vyhli? Všetky nákupy, aj tie potravinové, spravte cez internet. A nie, nebudete vyzerať ako asociál, keď vypnete rádio aj telku s rozprávkami. Vianočnú náladu nerobí široké okolie a atmosféra v meste, ale vaši najbližší. Ak majú byť Vianoce naozaj sviatky pokoja, ticho k nim neodmysliteľne patrí, nie?

